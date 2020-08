Dune, il montatore del film critica il montaggio di Bohemian Rhapsody?

In attesa dell'uscita di Dune, film di Denis Villeneuve per il quale ha lavorato in qualità di montatore, Joe Walker ha criticato l'over-cutting, ovvero il montaggio eccessivo, puntando implicitamente il dito contro Bohemian Rhapsody.

Intervenuto nel podcast Team Deakins di James e Roger Deakins, l'acclamato montatore Joe Walker ha criticato il cosiddetto "over-cutting", ovvero l'eccessivo utilizzo del montaggio che nota soprattutto nelle serie televisive. L'argomento è uscito fuori in risposta a chi gli chiedeva quale fosse la cosa che più non gli piace del montaggio che vede oggigiorno sul grande e sul piccolo schermo.

"Quando mi godo un film non guardo il montaggio", ha detto Walker. "Trovo però che il taglio eccessivo sia solo la maledizione di ciò che vedo in televisione, in particolare negli show in streaming. Sono solo tagli veloci fatti dappertutto e senza motivo. Mi sento come se qualcuno mi stesse trascinando da una parte all'altra. Mi sento come se venissi manipolato e lo rifiuto. Questo è il peggior errore per me".

Candidato all'Oscar per il miglior montaggio cinematografico grazie al suo lavoro in 12 anni schiavo e Arrival, Joe Walker ha poi fatto riferimento ad un film che, nonostante abbia vinto l'Oscar di recente, secondo lui presentava un montaggio eccessivo. "Non dirò quale, ma c'è un film che ha vinto un Oscar di recente che ha avuto questa quantità ridicola di tagli solo per mostrare qualcuno seduto a tavola. Sì, è cinetico, ma non è bello. Mi sembra di essere nutrito con cibo scadente. Preferisco moderazione e pensiero strategico su quando tagliare".

Insomma, Joe Walker è stato chiaro su tutto e, pur non nominando il film in questione, risulta facile pensare che si tratti di Bohemian Rhapsody. L'opera diretta da Bryan Singer ha vinto l'Oscar come miglior montaggio nel 2018 e la "scena a tavola" a cui si riferisce Walker potrebbe essere sia quella nella quale i Queen si siedono per incontrare il futuro manager John Reid, sia quella del compleanno che vede numerose persone sedute intorno ad un lungo tavolo. In generale, il montaggio di Bohemian Rhapsody ha fatto storcere il naso a molti e la sua vittoria agli Oscar è stata a lungo oggetto di discussione tra addetti ai lavori e appassionati di cinema.

Joe Walker è tornato di recente a collaborare con Denis Villeneuve per Dune, film che uscirà nei cinema italiani il 17 dicembre 2020. Precedentemente, i due avevano lavorato insieme per Arrival e Blade Runner 2049.