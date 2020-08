Dune, Kyle MacLachlan: "Timothée Chalamet mi fa sentire vecchio"

Kyle MacLachlan, protagonista di Dune di David Lynch, datato 1984, ha espresso la sua opinione sul nuovo omonimo reboot firmato da Denis Villeneuve, film di fantascienza basato sul romanzo di Frank Herbert pubblicato nel 1965, dicendosi entusiasta di questo ritorno cinematografico, ma ammettendo che Timothée Chalamet lo fa sentire vecchio.

Intervistato recentemente da Collider, l'attore ha rivelato di essere molto curioso in merito al nuovo reboot di Dune, nonostante siano passati decenni dal suo debutto cinematografico nel 1984. Kyle MacLachlan ha espresso il suo parere non solo sul regista Denis Villeneuve, definendolo straordinario, ma anche sul giovane protagonista Timothée Chalamet:

"Mi fa sentire vecchio. Sono davvero curioso. Denis Villeneuve è un regista straordinario e il suo approccio sarà interessante. Il cast è fantastico. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro. Timothée Chalamet sarà meraviglioso nei panni di Paul. Non vedo l'ora. Amo così tanto quel mondo. Sono un grande fan del libro. Ho letto il libro, molte, molte, molte volte, sia prima di girare il film che dopo aver finito. Rimane una delle ancore, davvero, in termini di libri a cui torno, che mi ha fatto una grande impressione, negli anni della mia crescita. Forse era il numero uno. Quindi, sì, cercherò e guarderò sempre tutto ciò che ha a che fare con Dune."

Nonostante in dichiarazioni precedenti l'attore abbia dichiarato che il reboot di Dune sarebbe stato perfetto come serie tv, Kyle MacLachlan è comunque molto felice di poter vedere il lavoro fatto dal nuovo regista, rivelandosi positivo anche per quanto riguarda la scelta del protagonista per il ruolo di Paul Atreides, personaggio che è stato suo nel 1984.

Nel cast di Dune ci sarà appunto Timothée Chalamet, accompagnato da Zendaya, Rebbecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Joe Bautista, Jason Momoa e Javier Bardem.