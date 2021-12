Dune, James Cameron elogia Villeneuve: "È un film epico, non come quelli Marvel"

James Cameron ha davvero apprezzato Dune, l'ultima fatica di Denis Villeneuve, e in una recente chiacchierata tra i due, ha voluto mettere in chiaro quanto esattamente abbia amato il film, e quanto lo abbia ritenuto epico... Al contrario di molti film Marvel.

Durante un segmento di Variety, i due registi hanno potuto parlare a lungo dei propri progetti più recenti, scambiandosi complimenti e consigli professionali.

E a quanto pare James Cameron sembra essere rimasto davvero affascinato da Dune, che per il filmmaker di Avatar e Titanic ha delle proporzioni davvero epiche.

"La cosa che più mi colpisce di Dune è che è davvero epico. E quando utilizzo questo termine, lo uso in modo molto specifico" ha esordito Cameron "Per me epico è un film di David Lean, o in gran parte i film de Il Signore degli Anelli. Ma quando penso ad altri film che contengono degli eventi epici al loro interno, come ad esempio i film Marvel, dove intere città vengono distrutte e via dicendo, non mi sembrano epici".

"Tu invece sembri avere la disciplina, il vocabolario di quello che definisco realmente 'epic filmmaking', quel grande proscenio che viene presentato e si prende il suo tempo con la musica e tutto il resto" conclude, continuando a elogiare Villeneuve.

Questa, d'altronde, non è la prima volta che i due hanno espresso il loro scarso apprezzamento per i cinecomic targati Marvel, dato che, come ricorda anche IndieWire, qualche mese fa lo stesso Villeneuve aveva affermato che "Forse il problema è che siamo di fronte a troppi film Marvel che sono niente di più che un copia e incolla di altri. Forse questo tipo di film ci ha trasformato un po' in degli zombie".