Dune, il film di Denis Villeneuve stasera su SKY e NOW in prima visione assoluta: la trama

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, va in onda in prima visione assoluta Dune, il film di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya: ecco la trama.

Una grande prima visione assoluta stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW: è Dune, il film campione d'incassi del regista candidato all'Oscar Denis Villeneuve, scritto dallo stesso Villeneuve insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth, con Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac e Jason Momoa.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Presentato Fuori Concorso, in prima mondiale, alla 78a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Dune è adattamento della saga fantascientifica creata da Frank Herbert e illustra uno dei capitoli fondamentali dell'intera collana: l'ascesa al potere del giovane Paul Atreides. Scopriamo dalla trama che è ambientato in un futuro remoto, quando ormai l'umanità ha colonizzato lo spazio e numerosi pianeti uniti in un sistema di governo di tipo feudale, con a capo un unico imperatore che governa insieme a un consiglio di cui fanno parte i leader di ogni Casa.

Il Duca Leto Atreides (Oscar Isaac) gode di ottima reputazione, essendo amato dal suo popolo. Egli ha creato un corpo di combattenti militari degno di nota, in grado di rivaleggiare con le armate imperiali, nonostante siano numericamente inferiori. L'imperatore teme la figura del Duca ma non può attaccarlo direttamente, così decide di fomentare una faida già esistente tra la Casa Atreides e la Casa Harkonnen, guidata dal Barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård).

Per mettere in atto il piano, l'imperatore affida agli Atreides il controllo del pianeta desertico Arrakis, detto Dune, che è il pianeta più importante di tutto l'impero, poiché l'unico luogo in cui si produce il Melange, la materia prima che allunga la vita, capace inoltre di potenziare la mente umana e dare la capacità di viaggiare nello spazio.

Il Melange è quindi l'elemento fondamentale sul quale si fonda tutta l'economia e le comunicazioni dell'impero. Il Duca non sospetta che tale concessione sia in realtà parte del piano diabolico dell'imperatore.

Dune: Sharon Duncan-Brewster in una scena del film

Oltre alle Case reali, vi sono altre fazioni che giocano con il destino dell'impero, ed una in particolare: quella della Sorellanza Bene Gesserit, una casta di donne dalle abilità straordinarie che da secoli stanno guidando le linee genetiche delle varie casate per ottenere l'essere supremo, il Kwisatz Haderach, colui che sarà in grado di padroneggiare poteri vastissimi, superiori a quelli di una Reverenda Madre Bene Gesserit.

Dune: Rebecca Ferguson e Oscar Isaac in una scena del film

Lady Jessica (Rebecca Ferguson), concubina del Duca Leto, è una Bene Gesserit e ha ricevuto l'ordine dalle sue superiori di partorire solo figlie femmine ma, per amore, ha dato al Duca anche un maschio, Paul Atreides (Timothée Chalamet).

Quando gli Atreides si trasferiscono su Arrakis per eseguire ordine dell'imperatore e prendere così il controllo della produzione della spezia, scoprono di essere stati traditi. Il giovane Paul si ritrova così a fronteggiare una serie di imprevisti, battaglie fisiche e mentali, ma trova degli alleati nei Fremen, la popolazione che vive su Arrakis...

Nel cast, oltre ai già nominati, anche il candidato all'Oscar Josh Brolin, Dave Bautista, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, la candidata all'Oscar Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.