Dune: David Lynch svela che è l'unico film di cui non è orgoglioso

Quando gli è stato chiesto di quale dei suoi progetti fosse più orgoglioso, il regista David Lynch ha affermato di essere orgoglioso di tutto il suo lavoro tranne che di Dune, l'adattamento cinematografico tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert uscito nel 1984.

In un video pubblicato dal canale David Lynch Theatre su Youtube, il regista risponde alla domanda dei fan su quale sia il lavoro che lo ha reso più orgoglioso, sottolineando la sua delusione già nota per Dune: "Sono orgoglioso di tutto tranne di Dune. Sono fortunato ad avere avuto la possibilità di lavorare in questo mondo e sperimentare diversi scenari durante la mia carriera."

David Lynch ha anche dichiarato diverse volte di non aver alcun interesse per il reboot che oltre 35 anni dopo è in arrivo con la regia di Denis Villeneuve, proprio per via della difficile storia con la pellicola.

Il reboot di Dune sarà interpretato da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac e, a quanto pare, sarà una versione completamente diversa da quella di Davod Lynch del 1984, cosa che i fan sperano per vedere una rinascita della storia raccontata nel romanzo fantascientifico. Attualmente, Dune dovrebbe arrivare in sala il 18 dicembre 2020.

