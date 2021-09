Dune, da dove nacque l'ispirazione per il libro di Frank Herbert?

Prima di diventare (per ben due volte) un film, Dune ha lentamente, ma progressivamente conquistato gli appassionati di fantascienza in forma cartacea: quale fu l'ispirazione di Frank Herbert per il suo libro?

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Fresca del suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola diretta da Denis Villeneuve con protagonista Timothée Chalamet sta avendo un grande successo di pubblico e di critica in tutto il mondo, e i fan attendono con ansia l'arrivo della seconda parte sul grande schermo.

Ma non tutti sanno da dove arrivi esattamente l'ispirazione di quell'incredibile mondo che abbiamo visto al cinema, l'idea originale che portò Frank Herbert a mettere nero su bianco quei fiumi di parole che compongono l'opera del 1965 a cui si sono ispirati sia David Lynch nel 1984, sia adesso Villeneuve.

È dunque il sito di Barnes and Noble a raccontarci qualcosa al riguardo.

Stando a quanto riportato dalla popolare catena di librerie americana, la prima scintilla derivò direttamente dall'opera di debutto di Herbert, Under Pressure (altresì conosciuto con il titolo The Dragon in the Sea).

Lavorare a quel libro, infatti, scaturì grande interesse nei confronti della religione, della psicologia e del concetto di leadership nello scrittore, e come ognuna di queste cose influenzasse la mente delle persone.

Herbert iniziò dunque a fare ricerche, studi, prendere appunti su questi argomenti, leggendo tantissimi libri e dando vita a un enorme database di idee per nuove storie.

Ma fu durante un viaggio tra le dune dell'Oregon nel 1957 che arrivò la vera ispirazione.

Il paesaggio dinnanzi a lui accese infatti un forte interesse nell'ecologia, e presto si ritrovò a immaginare un mondo sommerso dal deserto, e "un solitario planetologo con l'ossessione per riappropriarsene". Qui nacquero i primi concept per Dune, ma fu solo quando Herbert fuse quest'idea con le sue ricerche che si avvicinò davvero a ciò che poi sarebbe diventato il suo capolavoro.