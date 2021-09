Dune, Denis Villeneuve rivela quale scena non è inclusa nel film

Il regista di Dune Denis Villeneuve ha rivelato quale scena del film ha girato ma non è stata inclusa nel montaggio finale nella prima parte dell'adattamento dei romanzi di Frank Herbert.

L'attesa trasposizione cinematografica della storia di fantascienza nata dalla fantasia dello scrittore americano - la seconda dopo quella de 1984 diretta da David Lynch - ha finalmente fatto il suo debutto sugli schermi in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia , ma c'è una scena che non è stata tata inclusa nel final cut di questa prima parte del racconto, come ha rivelato di recente proprio il regista.

In un'intervista con SlashFilm, Villeneuve ha infatti spiegato che, pur avendola girata, non è riuscito a inserire un momento che aveva particolarmente apprezzato.

"Vi dirò questo ragazzi... C'è stata una scelta che ho dovuto compiere. Riguarda il baliset di Gurney Halleck (Josh Brolin)" afferma il regista, facendo riferimento allo strumento simile al liuto che il personaggio di Brolin suona nei libri "È qualcosa che ho girato. È qualcosa che esiste. Ma per svariate ragioni, non ho potuto includerlo nella Prima Parte".

Vorrà forse dire che nella seconda parte di Dune avremo modo di vedere l'interprete di Thanos alle prese con uno strumento musicale? Dalle parole di Villeneuve, così sembrerebbe; una scena che tanto gli è dispiaciuto non poter includere prima, potrebbe già avere una posizione designata nel suo sequel.

Intanto però, noi attendiamo con trepidazione il 16 settembre per poter vedere la prima parte di Dune al cinema.