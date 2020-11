Dune: Dave Bautista condivide sui social il regalo ricevuto da Jason Momoa

Dave Bautista ha postato su Instagram un'immagine del regalo che ha ricevuto da Jason Momoa, con il quale recita in Dune, l'atteso adattamento del romanzo di Frank Herbert a opera di Denis Villeneuve (i due interpretano rispettivamente Glossu Rabban e Duncan Idaho).

L'attore ha condiviso uno scatto, ringraziando pubblicamente il collega per avergli regalato una felpa della Harley Davidson e chiamandolo "fratello". I due attori avevano già un legame indiretto tramite il Marvel Cinematic Universe: Momoa era stato considerato per il ruolo di Drax, membro dei Guardiani della Galassia, interpretato da Bautista in quattro film dal 2014 a oggi.

Dune è il secondo adattamento cinematografico del celebre romanzo, dopo la versione di David Lynch uscita nel 1984. Inizialmente previsto per dicembre 2020, è stato rimandato a ottobre 2021 a causa della situazione incerta delle sale cinematografiche nel mondo intero. Diretto da Denis Villeneuve, è stato concepito come il primo di due lungometraggi, essendo il romanzo di Frank Herbert troppo lungo e denso per una singola trasposizione. Per Dave Bautista si tratta della seconda collaborazione con Villeneuve dopo una breve apparizione in Blade Runner 2049.

Jason Momoa, dal canto suo, ha recentemente partecipato alle riprese supplementari di Zack Snyder's Justice League, che sarà disponibile su HBO Max negli Stati Uniti nei primi mesi del 2021. In tale occasione lo rivedremo nei panni di Arthur Curry, supereroe acquatico che tornerà poi da solo in Aquaman 2, attualmente previsto per dicembre 2022. Le riprese dovrebbero iniziare la prossima estate, ed è confermato che il protagonista se la vedrà nuovamente con Black Manta, antagonista secondario del primo film, uno dei massimi successi commerciali del 2018 e per ora il miglior incasso mondiale basato su un fumetto della DC Comics. L'attore è anche impegnato con See, produzione originale per Apple TV+, la cui seconda stagione è attualmente in standby per cause di forza maggiore.