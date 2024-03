Dune: avete amato i film? Ecco gli audiolibri esclusivi di Amazon Audible, gratis per 30 giorni

Se anche voi siete fan della lettura e, nel dettaglio, avete amato e apprezzato le recenti trasposizioni cinematografiche di Dune realizzate da Dennis Villeneuve, allora vi trovate nel posto giusto. Passando da Amazon, attualmente parlando, è possibile sfruttare un'imperdibile promozione dedicata proprio agli amanti della narrativa e a coloro che hanno scoperto la magia dei cosiddetti audiolibri. Per chi non lo sapesse è possibile iscriversi ad Audible sfruttando i 30 giorni gratuiti così da ascoltare le vostre opere preferite di sempre, o sperimentare in questo senso.

Avete capito bene, se interessati a recuperarvi le origini cartacee di Dune, sotto forma di audiolibro, ci pensa Audible con questa promozione che coinvolge sia coloro che non si sono mai iscritti, che tutti gli utenti in precedenza disinteressati alla prova di 30 giorni. Questi i dettagli riportati sul sito: "Scegli tra oltre 70.000 storie con 30 giorni di abbonamento gratuito. Dopodiché, il costo è di 9,99 €/mese. Cancella quando vuoi".

Su Audible avrete la possibilità di ascoltare quello che sceglierete anche offline, su smartphone, tablet, computer o Amazon Echo. Il tutto nella grande lista di prodotti senza interruzioni pubblicitarie. Se interessati alla promozione vi basterà passare da questo indirizzo.

Siete fan di Dune?

Quando si parla di Dune ci si interfaccia con un vero e proprio capolavoro immortale e iconico nell'ambito della narrativa di fantascienza. Il valore del lavoro di Frank Herbert è riuscito a perdurare nel tempo e le generazioni di appassionati hanno saputo sempre riscoprirne i colori di epoca in epoca. Tutto questo ci conduce ad oggi e ai film di Denis Villeneuve. Se siete rimasti affascinati dal suo lavoro sul grande schermo, quale occasione migliore di questa promozione Audible da Amazon per recuperare l'opera primigenia da cui tutto ha preso forma e ispirazione? Per maggiori informazioni sulla prova di 30 giorni e l'audiolibro di Dune non dovete fare altro che passare dal seguente indirizzo.