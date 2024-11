Dune: su Amazon il set LEGO Icons Atreides Ornitottero Reale è attualmente in sconto

Il set LEGO Icons Dune Atreides Ornitottero Reale è sicuramente un'esperienza di costruzione avvincente e unica per i fan di Dune e per gli appassionati LEGO. Questo modellino è la celebrazione del lavoro cinematografico di Denis Villeneuve, ma anche un tributo a una delle saghe di fantascienza più iconiche di tutti i tempi. Con le sue ali apribili funzionanti, il carrello di atterraggio retrattile e le dettagliatissime 8 minifigure dei protagonisti, tra cui Paul Atreides, Chani e il temibile barone Harkonnen, questo set cattura l'essenza del mondo di Arrakis in un modello pensato per i collezionisti adulti, sia amanti della trasposizione cinematografica, che oltre. La cura nei dettagli rende il set perfetto per l'esposizione in modalità volo e atterraggio.

Oggi, quindi, siamo qui per segnalarvi che su Amazon è attualmente in offerta il set LEGO Icons Dune Atreides Ornitottero Reale. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarlo a 131,99€ con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato indicato (164,99€). Se interessati al gadget tematico in questione, o ad avere informazioni aggiuntive, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Un set per i fan di Dune

Denis Villeneuve ha trasformato Dune in un fenomeno visivo e narrativo che ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop, e questo set LEGO offre agli appassionati l'opportunità di possedere e ricreare parte di quell'immaginario. Progettato per offrire un'esperienza immersiva, il set Dune Atreides Ornitottero Reale è ideale per chi ama l'epica storia di lotta, potere e destino della Casa Atreides. Ogni componente del set, dalla possibilità di variare l'angolazione delle ali fino alla scelta dei personaggi inclusi, è stato curato nel particolare per restituire ai fan un pezzo del vasto universo di Dune.

Se amanti mondo cinematografico costruito da Denis Villeneuve, partendo dal capolavoro di Frank Herbert, passate anche voi da Amazon.