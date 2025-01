Dune 4: Warner Bros. sta pianificando il film... con o senza Denis Villeneuve

Denis Villeneuve, regista dei primi due capitoli di Dune, ha chiarito che intende fermarsi dopo il terzo lungometraggio, Messia di Dune, e lasciare campo libero a un altro cineasta. Ciò non significa che Warner Bros. smetterà di realizzare nuovi film.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio è già intento a pianificare almeno un altro lungometraggio e una seconda serie tv che seguirà Dune: Prophecy, già rinnovata per una seconda stagione.

I primi due film della saga di Dune si sono rivelati un enorme successo di critica e pubblico, ma un quarto capitolo sarebbe un po' sorprendente vista la direzione che intraprende la saga di Frank Herbert dopo il secondo libro. Denis Villeneuve ha mostrato scarso interesse nell'adattare i romanzi successivi, I figli di Dune e L'imperatore-dio di Dune, poiché ritiene che la storia inizi a diventare troppo "esoterica". Secondo una fonte vicina a World of Reel, il regista si sarebbe mostrato "infastidito da questi potenziali piani per espandere il franchise con o senza di lui", ma ovviamente l'ultima parola spetta a Warner Bros.

Un primo piano di Florence Pugh in Dune: Parte Due

Che cosa sappiamo su Messia di Dune

Per il momento, Denis Villeneuve è concentrato sullo sviluppo di Messia di Dune, che dovrebbe entrare in produzione la prossima estate. La storia è ambientata 12 anni dopo gli eventi del primo romanzo, quindi un adattamento cinematografico dovrebbe probabilmente far invecchiare il giovane cast che include Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e altre star. Il regista ha risposto "So come farlo" quando gli è stato chiesto come intende invecchiare il cast, ma non ha condiviso i dettagli del suo piano.

Sappiamo che il film ambizioso prevede "un'ampia serie di riprese, numerose location e una lavorazione di diversi mesi". L'uscita di Messia di Dune è prevista per dicembre 2026.