Dune 3: Robert Pattinson conferma il suo coinvolgimento nel film

Robert Pattinson, durante una recente intervista, ha confermato il suo coinvolgimento in Dune 3, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve.

Le prime indiscrezioni riguardanti la presenza dell'attore nel cast erano emerse online alcuni mesi fa, tuttavia non c'era stata nessuna notizia 'ufficiale'.

La conferma di Pattinson

Durante la promozione di Die My Love, che lo vede protagonista accanto a Jennifer Lawrence, Robert Pattinson ha ora detto a IndieWire: "Quando stavo girando Dune, era così caldo nel deserto che non potevo semplicemente mettere in discussione qualsiasi cosa".

Una foto di Pattinson sul red carpet

L'attore ha inoltre aggiunto: "Ed è stato così rilassante, era come se il mio cervello non stesse in realtà funzionando, non avevo un singolo neurone funzionante".

Pattinson ha spiegato in che modo questo ha aiutato la sua performance: "Stavo semplicemente ascoltando Denis Villeneuve: 'Qualsiasi cosa tu voglia'".

Le dichiarazioni rilasciate dal protagonista di Twilight e The Batman sembrano inoltre svelare che il suo lavoro sul set è completato.

Quale ruolo interpreterà Pattinson in Dune 3?

Per ora non è stato svelato il ruolo affidato a Robert Pattinson in Dune 3, film scritto da Jon Spaihts e in arrivo nelle sale americane il 18 dicembre 2026.

Le ipotesi più diffuse online sono legate al possibile ruolo di Scytale, uno dei protagonisti tra le pagine di Dune: Messia. Il mutaforma, o 'danza del volto', è infatti alla guida di una cospirazione ideata per toglier eil potere a Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet.

Il giovane fa inoltre parte della fazione Bene Tleilax, conosciuta per la sua attività nel campo della manipolazione genetica.

Nel cast del film, che dovrebbe effettuare alcuni cambiamenti rispetto al romanzo, oltre Pattinson, ci saranno anche Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Florence Pugh.