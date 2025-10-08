Dune 3, una star ha appena confermato un cambiamento fondamentale del film rispetto al libro

Rebecca Ferguson, interprete di Lady Jessica Atreides, ha parlato del terzo adattamento diretto da Denis Villeneuve e dei cambiamenti inevitabili rispetto al materiale di partenza

Rebecca Ferguson ha recentemente discusso del suo ritorno in Dune - Parte Tre e ha rivelato alcune importanti differenze rispetto al romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, la cui trama verrà adattata nel film.

L'attrice ha sottolineato il ruolo più ampio del suo personaggio, così come la direzione creativa di Denis Villeneuve e la rielaborazione di alcuni elementi chiave della trama. Ferguson, che nel franchise Warner interpreta Lady Jessica Atreides, ha condiviso queste informazioni durante una recente intervista.

Parlando con IndieWire, ha spiegato che, nonostante il suo personaggio sia quasi del tutto assente dal materiale originale, Villeneuve ha voluto includerla a tutti i costi nel suo adattamento. "Non ho una parte importante in questo film, lei è appena accennata nel libro. Non sono sicura che dovessi esserci e Denis aveva un'idea", ha spiegato Ferguson, aggiungendo che il regista "vuole avere solo determinati collegamenti con il libro".

Dune - Parte 2: Rebecca Ferguson in un'immagine

I cambiamenti di Denis Villeneuve alla saga di Dune

Le dichiarazioni di Rebecca Ferguson confermano che Dune 3 includerà materiale narrativo non presente nel romanzo sequel di Herbert. Il film continuerà la storia dopo l'ascesa al trono imperiale di Paul Atreides. Ferguson ha anche elogiato la sceneggiatura, definendola "fenomenale" e sottolineando la sfida di adattare un libro così "denso". La presenza di Lady Jessica nel terzo film contrasta con il romanzo, in cui lei rimane su Caladan, lontana dai disordini politici che circondano l'impero di Paul.

L'adattamento di Villeneuve ha apportato diverse modifiche importanti alla linea temporale e all'evoluzione dei personaggi di Herbert. Dune - Parte Due ha lasciato la Chani di Zendaya su Arrakis, ha omesso il primo figlio di Paul e Chani e ha ritardato la nascita della sorella di Paul, Alia. Il ritorno di Jessica prosegue l'approccio di Villeneuve nel rimodellare la storia mantenendo intatti i suoi temi centrali.

Ferguson si riunirà nel cast con Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e Florence Pugh per questa terza avventura del franchise fantascientifico. Villeneuve dirigerà Dune - Parte Tre, la cui data d'uscita nelle sale è fissata al 18 dicembre 2026, sulla base del romanzo Messia di Dune ma in modo da risultare il capitolo conclusivo della sua trilogia.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in una scena del film

Cosa racconterà il prossimo capitolo della saga?

Nella descrizione del romanzo si legge: "Messia di Dune continua la storia di Paul Atreides, meglio conosciuto e temuto come l'uomo battezzato Muad'Dib. Come imperatore dell'universo conosciuto, egli possiede più potere di quanto un singolo uomo sia mai stato destinato a esercitare.

"Venerato come un'icona religiosa dai fanatici Fremen, Paul deve affrontare l'inimicizia delle case politiche che ha soppiantato quando è salito al trono e una cospirazione condotta all'interno della sua stessa sfera di influenza. E anche se la Casa Atreides comincia a sgretolarsi intorno a lui a causa delle macchinazioni dei suoi nemici, la vera minaccia per Paul viene dalla sua amante, Chani, e dall'erede non ancora nato della dinastia della sua famiglia...".