Dune 3, Javier Bardem: "Potrei arrabbiarmi se non venissi coinvolto nel prossimo film"

Javier Bardem ha parlato della possibilità di ritornare in Dune 3, il potenziale sequel della saga tratta dai romanzi di Frank Herbert, che dovrebbe essere tratto da Messiah.

Il regista Denis Villeneuve, a ottobre, aveva confermato lo sviluppo del terzo capitolo cinematografico della storia, attualmente nelle fasi di stesura della sceneggiatura.

Bardem vuole tornare in Dune: Messiah

Le riprese di Dune: Messiah dovrebbero iniziare nel 2026 e Javier Bardem, parlando del film, ha parlato del futuro del suo personaggio, Stilgar.

L'attore ha dichiarato: "So che sono presente nel libro, quindi dovrei essere presente nello script. Se non lo sono, sarò davvero arrabbiato e lo farò sapere a Denis Villeneuve. Andrò in Canada".

Bardem interpreta Stilgar

Bardem, tornando serio, ha lodato il regista sottolineando: "Lo adoro totalmente., Qualsiasi cosa voglia, e tutto quello che deciderà, andrà bene per me. Assolutamente. Lui è unico. Lui è un essere umano straordinario. Un uomo così adorabile, divertente, esilarante e un vero lavoratore".

La richiesta a Villeneuve

La star del cinema ha poi rivelato che suo figlio è stato entusiasta nel vederlo in Dune, pur essendosi lamentato del fatto che il padre non è coinvolto in nessuno scontro e non abbia usato una spada.

Javier ha quindi ammesso: "Ho una richiesta per Denis Villeneuve. Se verrà realizzato Dune: Messiah, per favore dammi una piccola battaglia con la spada, in modo che possa mostrarla al mio ragazzo".

Parlando del possibile terzo film tratto dai libri di Herbert, il filmmaker canadese aveva voluto spiegare: "In primo luogo, è importante che la gente capisca che per me era davvero un dittico. Mi sono avvicinato alla regia di due film che hanno costituito l'adattamento del primo libro. Conclusa questa parte, se dirigo un terzo film, che è in fase di scrittura, non sarà come una trilogia. È strano dirlo, ma se torno a rivisitare quel mondo è per fare qualcosa che sembri diverso e abbia una propria identità"