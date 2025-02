Dune 3, Denis Villeneuve spiega perché ha anticipato la realizzazione del film

Nell'ultima intervista rilasciata a Collider, Denis Villeneuve ha spiegato il motivo che l'ha spinto a lavorare su Dune 3 in anticipo rispetto alle previsioni.

In precedenza, il regista aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dall'universo creato da Frank Herbert prima di buttarsi a capofitto nella scrittura di Dune 3, adattamento del romanzo che prosegue la storia di Paul Atreides.

Il motivo dei lavori anticipati su Dune 3

La straordinaria risposta positiva nei confronti di Dune - Parte Due ha convinto Denis Villeneuve a non lasciare in standby il progetto. Inoltre, vorrebbe approfondire le conseguenze della sofferenza vissuta da Chani (Zendaya) e l'inizio della Guerra Santa.

Timothée Chalamet e Zendaya in una scena di Dune - Parte Due

"È da qui che abbiamo lasciato la storia" spiega Villeneuve "quindi direi che, in un certo senso, è molto simile. Mi aspettavo di lavorare a qualcos'altro prima, ma onestamente è stata questa l'ispirazione che mi è venuta in mente durante la pausa estiva, mentre tornavo a completare la storia. Sono stato davvero commosso dal modo in cui Parte Due è stata accolta dai cinefili di tutto il mondo e ho sentito un desiderio e una volontà di vedere di più, oltre a una responsabilità nel portare a termine questa storia".

La produzione di Dune 3 potrebbe essere vicina

Le parole di Denis Villeneuve potrebbero essere considerate anche una conferma dell'imminente produzione di Dune 3. Il regista è ancora impegnato nella scrittura della sceneggiatura ma il 2026, come da lui menzionato, potrebbe essere una prospettiva realistica per l'inizio delle riprese.

In realtà, nulla è stato ancora deciso e solitamente lavorazioni così imponenti come quella del franchise Dune richiedono parecchio tempo anche in fase di pre-produzione.

Primo piano di Florence Pugh in una scena di Dune - Parte Due

La trama di Dune 3 sarà ambientata dodici anni dopo gli eventi di Parte Due, proprio come nel materiale originale.