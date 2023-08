Dune 2: Austin Butler si scusava dietro le quinte con gli attori con cui doveva fare la parte del cattivo

Dune - Parte 2 dovrebbe debuttare nelle sale il prossimo autunno e proseguirà il racconto sul grande schermo di Denis Villeneuve del romanzo di Frank Herbert.

Il cast corale del film comprende anche la star di Elvis Austin Butler, che interpreterà Feyd-Rautha Harkonnen. Le prime immagini di Butler nei panni di Feyd-Rautha hanno impressionato i fan. In una recente intervista in un podcast, il collega Stephen McKinley Henderson ha elogiato Butler per l'attenzione e il riguardo mostrato nei confronti dei colleghi sul set.

"Austin interpretava un personaggio che non era affatto contento di me, ed era piuttosto agghiacciante, ed io gli stavo restituendo gli sguardi ma quando dicevano 'stop' lui arrivava e mi diceva 'Signor Henderson, sta bene? Posso aiutarla? Posso fare qualcosa per lei?'. Ed è stato così gentile. E poi siamo tornati a girare e tornava nella parte. Ho apprezzato così tanto Austin, una persona meravigliosa, meravigliosa".

Dune - Parte Due esplorerà la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet) che si aggrega a Chani e ai Fremen mentre si trova sul piede di guerra per vendicarsi dei cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte ad una scelta tra l'amore per la propria vita e il destino dell'universo, Paul si sforza di prevenire un terribile futuro che soltanto lui può prevedere.

Nel cast del film anche Florence Pugh, Zendaya, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Lèa Seydoux e Dave Bautista.