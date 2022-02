Dune 2: le riprese del sequel inizieranno entro la fine dell'estate

Le riprese di Dune: Parte 2, l'atteso sequel del film con Timothy Chalamet e Zendaya, dovrebbero svolgersi in estate.

L'aggiornamento arriva da un articolo di Empire in cui si svela qualche dettaglio delle tempistiche previste per la realizzazione del progetto.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

L'uscita di Dune: Part Two sembra infatti sia temporaneamente programmata per il mese di ottobre 2023, in tempo per potenzialmente puntare a nomination e premi prestigiosi.

Il secondo capitolo della storia tratta dall'opera sci-fi di Frank Herbert dovrebbe dare maggiormente spazio ai personaggi che abitano nella città di Giedi Prime e approfondire le motivazioni del Barone Harkonnen, oltre a introdurre nuovi personaggi come Feyd-Rautha, crudele e traditore come lo zio, se non addirittura di più.

Denis Villeneuve ha poi spiegato: "Dovremmo iniziare a girare entro la fine dell'estate. Direi che abbiamo quasi completato la preparazione. La cosa che ora ci aiuta è che si tratta dalle prima volta in cui rivisito un universo. Sto lavorando con la stessa troupe, tutti sanno cosa devono fare, sappiamo che aspetto avrà. Il film sarà più complicato, ma sappiamo in cosa ci stiamo addentrando. E la sceneggiatura è scritta. Mi sento sicuro. Onestamente, l'unica incognita in questo momento è la pandemia".

Il filmmaker ha poi parlato del passaggio dalle pagine allo schermo dichiarando: "Quando adatti devi prendere delle scelte coraggiose per portare in vita le cose. E penso che fosse il miglior modo per introdurre questo mondo a un ampio pubblico. Ora, con il secondo capitolo, voglio avere maggiore flessibilità e sarà possibile approfondire di più alcuni di questi dettagli".

Dune è "un'epica avventura ricca di emozioni, che narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione e che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".