Dune 2: iniziate ufficialmente le riprese del sequel diretto da Denis Villeneuve

Le riprese di Dune 2 sono ufficialmente iniziate e Warner Bros e Legendary hanno annunciato ufficialmente il cast e la prima sinossi del sequel.

Il cast e la troupe saranno impegnati sul set a Budapest, Abu Dhabi, Giordania e Italia.

La sinossi ufficiale di Dune: Part Two dichiara: "Questo film sequel esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides mentre si unisce con Chani e i Fremen per pianificare la vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovendo affrontare una scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, si sforza per impedire un terribile futuro che solo lui può prevedere".

Ecco il primo ciak immortalato direttamente sul set:

Dune Parte 2: il ciak che annuncia l'inizio delle riprese

La produzione ha inoltre confermato il cast composto da Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Stephen McKinley Henderson. Tra i nuovi arrivi nel cast quelli di Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux e Souheila Yacoub.

Alla regia sarà impegnato Denis Villeneuve e nel team della produzione ci saranno poi il direttore della fotografia Greig Fraser, la costumista Jacqueline West, il truccatore Donald Mowat, il compositore Hans Zimmer, il production designer Patrice Vermette, il montatore Joe Walker, e Paul Lambert e Gerd Nefzer che si occuperanno degli effetti speciali.

Il film arriverà nelle sale il 17 novembre 2023.