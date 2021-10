Dune 2 ottiene il via libera: Legendary conferma la produzione del sequel

Il film Dune 2 diretto da Denis Villeneuve ha ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione dopo i buoni risultati ai box office.

L'annuncio è stato dato con un tweet in cui si ringrazia chi ha visto il primo capitolo della storia con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya, aggiungendo: "Siamo entusiasti di continuare il percorso".

Il film Dune, arrivato il 22 ottobre nei cinema americani e in contemporanea su HBO Max, ha ottenuto 41 milioni di dollari nel primo weekeend di programmazione. L'accoglienza riservata al progetto ha quindi confermato l'idea del regista e di WarnerMedia di proseguire il racconto come è stato ideato da Denis Villeneuve che, fin dalle prime fasi dello sviluppo, ha dichiarato che la storia di Frank Herbert andava portata sul grande schermo suddivisa in più parti.

Così come nel primo film Paul Atreidis era stato al centro della narrazion, il secondo capitolo dovrebbe avere al centro Chani, il personaggio affidato a Zendaya. Villeneuve aveva spiegato: "Non vedo l'ora di girare la seconda parte di Dune per riaverli insieme, sapendo inoltre che nel prossimo capitolo Zendaya sarà la protagonista della storia".

Dune è "un'epica avventura ricca di emozioni, che narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione e che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".

Al fianco di Timothée Chalamet, in Dune troviamo Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen e David Dastmalchian. La sceneggiatura del film è stata scritta da Villeneuve insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth.