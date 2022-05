Dune 2: Austin Butler conferma il suo ruolo nel sequel

L'attore Austin Butler, in una recente intervista, ha confermato il ruolo che interpreterà in Dune 2, il sequel diretto da Denis Villeneuve.

Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, Austin Butler ha confermato il suo coinvolgimento in Dune 2, il secondo film diretto da Denis Villeneuve tratto dall'opera di Frank L. Herbert.

L'attore ha infatti parlato del suo ruolo durante una recente intervista rilasciata a The New York Times.

Austin Butler, attualmente impegnato nella promozione di Elvis, ha infatti svelato che interpreterà Feyd-Rautha nella seconda parte dell'adattamento di Dune: Part Two.

Tra le pagine il personaggio è il figlio preferito del Barone Harkonenn (Stellan Skarsgard), leader dei rivali di Casa Atreides e più astuto del brutale fratello "Beast" Rabban, ruolo affidato a Dave Bautista.

Nella versione cinematografica del 1984 la parte era stata assegnata a Sting.

Austin ha svelato che sta sottoponendosi alla dura preparazione fisica per imparare a usare i coltelli come arma e nel film dovrebbero esserci, come anticipato dal regista, delle epiche scene di battaglia.

Tra i nuovi arrivi nel cast del secondo capitolo della storia tratta dai romanzi di Frank Herbert ci sarà Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan, mentre Christopher Walken sarà l'Imperatore.

Tra gli interpreti ci sono anche Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem e Charlotte Rampling. La sceneggiatura è firmata da Villeneuve, Jon Spaihts ed Eric Roth.

Il secondo capitolo della storia dovrebbe avere al centro Chani, il personaggio affidato a Zendaya. Villeneuve aveva spiegato: "Non vedo l'ora di girare la seconda parte di Dune per riaverli insieme, sapendo inoltre che nel prossimo capitolo Zendaya sarà la protagonista della storia".