Dummy: Anna Kendrick amica di una bambola gonfiabile nel nuovo trailer della serie tv

Anna Kendrick è la migliore amica di una bambola gonfiabile nel nuovo trailer della serie tv Dummy, prodotta per Quibi.

Il trailer mostra l'idea al limite del surreale alla base del progetto: una ragazza scopre che il suo fidanzato ha una bambola gonfiabile per scopi sessuali e inizia a interagire con l'oggetto come se fosse vero, intraprendendo anche un viaggio con l'inaspettata compagnia.

Dummy, diretta da Tricia Brock, vede protagonista Cody (Anna Kendrick), un'aspirante autrice con il blocco dello scrittore che si imbatte nella bambola gonfiabile che ha comprato il suo fidanzato (Donal Logue). Le cose prendono una svolta inaspettata quando l'oggetto in plastica, chiamato Barbara (che ha la voce di Meredith Hagner) inizia a parlare con Cody, offrendo perle di saggezza e non solo. La ragazza pensa quindi di essere sull'orlo di un esaurimento nervoso, ma la sua terapista la convince ad accettare la situazione e la strana coppia intraprende un viaggio in macchina.

L'idea alla base di Dummy è nata a Cody Heller ispirandosi al suo rapporto con il fidanzato Dan Harmon. Dummy è attualmente disponibile su Quibi.