Dumbo: un nuovo spot del film di Tim Burton per festeggiare la fine del 2018

Dumbo è uno dei film più attesi del 2019: la data da segnare nei propri calendari è quella del 28 marzo, giorno in cui l'adorabile elefantino volante ritornerà sul grande schermo grazie alla regia del visionario Tim Burton e, nell'attesa, Disney ha condiviso un nuovo spot promozionale realizzato per festeggiare la fine del 2018.

Il classico d'animazione Disney aveva debuttato nei cinema americani il 23 ottobre 1941, conquistando poi un Oscar per la Migliore Colonna Sonora e una nomination nella categoria della Migliore Canzone grazie al brano intitolato Baby Mine.

Ecco il video:

Il cast del film ambientato nel mondo del circo comprende Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton, Alan ArkinDanny DeVito, Nico Parker e Finley Hobbins.

La sceneggiatura è firmata da Ehren Kruger, mentre tra i produttori ci sono Justin Springer e Nigel Gostelow.

Il lungometraggio racconta la storia Holt Farrier (Farrell), ex star del circo la cui vita viene sconvolta quando ritorna dalla guerra. Il proprietario del circo Max Medici (DeVito) gli affida il compito di occuparsi di un cucciolo di elefante le cui orecchie, incredibilmente grandi, lo rendono lo zimbello del circo. Quando i figli di Holt (Parker e Hobbins) scoprono che Dumbo è in grado di volare, l'imprenditore V.A. Vandevere (Keaton) e una trapezista, Colette Marchant (Green), decidono di trasformare il piccolo in una star.