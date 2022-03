Dual: Karen Gillan e Aaron Paul nel trailer del thriller sui cloni

La morte non è la fine nel mondo in Dual, come svela il trailer della pellicola fantascientifica interpretata dalle star Karen Gillan e Aaron Paul.

Come mostra il trailer, nel mondo di Dual, una persona che sa che il suo momento sta arrivando può commissionare un clone di se stesso, qualcuno che continui la sua vita oltre la morte. Ma, a volte, se l'originale non muore, c'è solo un modo per risolverlo: un duello all'ultimo sangue alla televisione nazionale.

Questa è la premessa di Dual, il nuovo film di Riley Sterns. La star di Doctor Who e Guardiani della Galassia Karen Gillan interpreta due ruoli, una giovane donna malata e il suo clone, che sarà costretta a sfidare a duello quando scopre che non è destinata a morire. La star di Westworld e Breaking Bad Aaron Paul è l'uomo che la addestra a combattere il suo clone. Inoltre intravediamo anche Theo James in un piccolo, ma gustoso ruolo.

Guardiani della Galassia Vol. 3, Karen Gillan parla della sceneggiatura: "Ero in lacrime"

Come anticipa il trailer del film, presentato in anteprima al Sundance 2022, il tono oscilla tra humor e grottesco, oltre a una buona dose di azione che domina questo mondo alternativo in cui clonazione e duelli sono pratica comune. Tuttavia, ciò che distingue davvero Dual è la performance di Karen Gillan. In ogni ruolo, presenta un personaggio curioso, stratificato e straniante che ci invita alla visione.