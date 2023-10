Dual - Il clone, la recensione: su Prime Video uno sci-fi sul tema del doppio

Sarah è caduta nelle spire dell'alcool e sta trascinando da tempo la relazione con il suo ragazzo Peter; i rapporti con l'opprimente madre sono ulteriore motivo di turbamento per lei. Negli ultimi giorni la ragazza ha cominciato a soffrire di gravi problemi di salute, al punto che una mattina si è risvegliata in un letto pregno del suo stesso sangue. Scopre così di essere malata e che le resta poco tempo da vivere, con una diagnosi impietosa che le prospetta una morte pressoché certa.

Dual: un primo piano di Karen Gillan nel film

Come vi raccontiamo nella recensione di Dual - Il clone, Sarah decide di farsi clonare: nel prossimo futuro in cui è ambientato il film infatti la clonazione è ormai una realtà, e chi ha intenzione di non lasciare da soli i propri cari dopo la sua scomparsa può farsi creare un doppio, identico in tutto e per tutto, che lo sostituisca al momento della dipartita. Peccato che dopo aver dato via alla sua copia, Sarah scopra che la malattia è incredibilmente finita in remissione e che non ha più nulla da temere. Nel frattempo però il suo doppelgänger ha già conquistato il cuore di Peter e l'affetto di sua madre e secondo la legge in vigore deve essere disputato un duello mortale per stabilire chi tra le due abbia il diritto di vivere. Sarah avrà un anno di tempo per prepararsi a questa paradossale resa dei conti...

Dentro lo specchio

Aaron Paul e Karen Gillan

Un film spiazzante, capace di ironizzare con un fermo e crudo cinismo su certi mali del contemporaneo, sulla disaffezione dei nostri tempi, con i sentimenti sempre più schiavi della tecnologia e una disumanizzazione che ha ormai permeato tutti i vari substrati della società. Dual - Il clone dissacra tutto e tutti, in un futuro dove esiste soltanto un simulacro di libertà e l'individuo è schiavo di logiche fredde e opportuniste, finendo per essere soltanto un numero in una cifra ampia oltre misura e quindi facilmente sacrificabile. Non è volutamente realistico a cominciare dalle schizofreniche caratterizzazioni dei personaggi, sia principali che secondari: basti pensare alla figura della dottoressa che annuncia con una sorta di macabro sarcasmo alla protagonista la morte imminente, salvo poi ritrattare con altrettanta noncuranza.

I mali del mondo

Una doppia Karen Gillan

Non è fatto per piacere a tutti Dual - Il clone, è anzi spesso scomodo e scostante nei suoi eccessi controllati, sempre attento nel non far trasparire la minima emozione. La fotografia dai toni freddi e l'ambientazione finlandese non fanno che confermare quest'alone di estrema rigidità, che permette alla storia di crescere e carburare lentamente fino a quella resa dei conti finale - il duello del sottotitolo italiano, per l'appunto - dove il colpo di scena è volutamente telefonato e tinge di ulteriore amarezza l'effettivo epilogo. Il regista Riley Stearns aveva già firmato l'assai sottovalutato L'arte della difesa personale (2019) e il suo stile qui si adatta con chirurgica precisione ai dettami di quella sci-fi umanistica così in voga, pur privandola come detto di quella componente calda e avvolgente, lasciando che sia la forza del distacco a insinuarsi con una silente inquietudine nel cuore di chi guarda.

Il porto delle nebbie

Ancora Karen Gillan in una scena

E si affida al corpo svuotato di Karen Gillan, che dismessi i panni di Nebula ne I guardiani della galassia, si trova a indossare paradossalmente il doppio ruolo di una figura glaciale, in entrambe le versioni: sia Sarah che il suo doppio infatti risultano come una sorta di due volti della stessa medaglia e d'altronde non poteva essere altrimenti data la natura del loro legame. Completano il cast un divertito Aaron Paul nelle vesti di istruttore fisico per la preparazione alla disfida mortale e Theo James che fa la sua brevissima comparsa nel prologo, il quale ci introduce alla regole del "gioco". Dual - Il clone è un film che per la sua originalità potrebbe non piacere a tutti, e saranno in molti a non trovare la loro "cup of tea" nell'ora e mezzo di visione. Ora e mezzo di visione alla quale bisogna approcciarsi con il giusto spirito per coglierne al meglio i numerosi significati che raschiano la superficie, in un mix surreale che conturba e affascina.