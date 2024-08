Drew Barrymore si pente delle foto su Playboy: "Non sapevo che sarebbero finite su Internet"

Drew Barrymore ripensa alla sua celebre copertina di Playboy quasi 30 anni dopo, ma con occhi diversi da quando è diventata madre di due figlie.

Venerdì l'attrice si è aperta sul suo passato e sull'esperienza e la grande responsabilità di essere diventata mamma in un lungo post su Instagram, intitolato "Phone Home" (con riferimento al film E.T. l'extra-terrestre del 1982). Ecco cosa ha scritto.

Il post dell'attrice e il racconto della sua infanzia

La Barrymore ha ricordato la sua infanzia a Hollywood e la sua crescita "non ortodossa", nonché "l'esperienza di frequentare ambienti troppo da adulti da bambina". L'attrice ha anche raccontato di aver posato per il numero di gennaio 1995 di Playboy, poco prima del suo 20° compleanno.

"Ho avuto a che fare con molti scenari edonistici alle feste e persino a casa mia, dove la visione era di natura altamente sensibile e mi ha causato una tremenda vergogna", ha scritto. "I bambini non sono fatti per vedere queste immagini. E sì, da giovane ero anche una grande esibizionista a causa di questi ambienti in cui mi trovavo. La consideravo arte".

La Barrymore ha continuato: "Ma quando ho fatto servizio fotografico su Playboy a 20 anni, ho pensato che sarebbe stata solamente una rivista e che difficilmente sarebbe riemersa perché era di carta. Non sapevo che ci sarebbe stato internet. Non sapevo tante cose".

Ora, come genitore, la conduttrice del Drew Barrymore Show è determinata a "proteggere i suoi figli nel modo in cui volevo essere protetta io". "Non avrei mai pensato, nemmeno nei miei sogni più sfrenati, che i bambini di oggi si sarebbero trovati sulla mia stessa situazione a causa dei troppi eccessi e accessi alla tecnologia moderna e ai social media". Proprio per questo motivo Barrymore afferma di non essere ancora pronta a dare uno smartphone alle sue figlie, Olive, 12 anni, e Frankie, 10 anni.

L'attrice ha confessato di essersi sentita totalmente emancipata e libera quando all'età di 14 anni ha deciso di trasferirsi da sola nel suo primo appartamento, ma ha poi aggiunto: "Se devo essere coerente con me stessa, ho scoperto che non c'era nessuno che si prendesse cura di me. La mia stessa madre è stata criticata per avermi permesso di andare così fuori controllo. Ora provo molta empatia per lei, perché sono una madre. E nessuno di noi è perfetto".

La star di Charlie's Angels afferma che il suo proposito ora è "proteggere i miei figli dall'essere messi in scenari in cui non possono sempre controllare la retorica delle dinamiche di più parti e che potenzialmente potrebbero perseguitarli in futuro".

"Ho combinato un pasticcio in pubblico quando avevo 13 anni e la gente è rimasta scioccata", ha ricordato la Barrymore a proposito della sua traumatica esperienza infantile. "Ero sulla copertina del National Enquirer e di tutte le altre riviste. E ho pensato che quella sarebbe stata la mia storia per sempre. Volevo sparire dal pianeta e non farmi più vedere".

Invece, la star di 50 volte il primo bacio ha detto di essersi rimessa piano piano in carreggiata: "Mi sono rimessa in carreggiata, solo per commettere altri errori lungo la strada, ma questa è la vita. Commettiamo errori. E le persone sono state così gentili con me. Mi hanno perdonato. E mi hanno incoraggiato mentre crescevo".

"Quindi sì, è anche il mio karma e il lavoro della mia vita quello di rincuorare le persone!". Ha aggiunto la Barrymore. "Tutti cadiamo e ci rialziamo. In continuazione. La vita è come un giro sulle montagne russe. Ma qui sulla terra è un viaggio a tempo limitato. Dobbiamo sfruttarlo al meglio e prenderci cura l'uno dell'altro nel frattempo".