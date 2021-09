Drew Barrymore, l'omaggio a Harry, ti presento Sally è... orgasmico (VIDEO)

Drew Barrymore sta celebrando la seconda stagione di The Drew Barrymore Show con degli omaggi alle commedie romantiche più famose ambientate a New York. Giovedì, l'attrice ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui rifà la scena dell'orgasmo simulato di Harry, ti presento Sally ma anche altre sequenze da titoli celebri come Working Girl, Sex and the City, Insonnia d'amore.

Il filmato in questione si intitola Our love letter to New York via movies we love e contiene riferimenti anche alla sequenza più famosa di Harry, ti presento Sally. In modo particolare, Drew Barrymore si misura con la scena dell'orgasmo che, nel lontano 1989, è stata recitata da Meg Ryan. Nel corso di questa sequenza, Sally vuole contraddire il suo amico Harry, che sostiene che nessuna delle donne con cui ha avuto un rapporto sessuale abbia mai finto l'orgasmo con lui.

Decine e decine di fan di Drew Barrymore hanno commentato la sua performance e, in modo particolare, hanno sottolineato la qualità dei costumi scelti. Un utente ha scritto: "Quei costumi erano perfetti!". Un altro, invece, ha dichiarato: "Wow, tu e il tuo team siete stati grandi!".

Nel corso di un'intervista dello scorso anno con PEOPLE, Drew Barrymore ha raccontato: "Sono felice di questo mio show perché non servirà interpretare un personaggio. Potrò essere semplicemente me stessa! Lo show è tutto un work in progress ed è perfetto per me! Si tratta di un modo per mettermi anche alla prova! Adesso sento la necessità di mostrare le cose che mi interessano e a cui tengo. Voglio realizzare qualcosa ricco di humor e mi aiuta terminare la serata in questo modo! Andare a letto ridendo fa bene e dà l'opportunità di vivere una giornata migliore!".