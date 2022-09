Drew Barrymore e il suo ex Justin Long riuniti: le lacrime dell'attrice fanno il giro del web (VIDEO)

Drew Barrymore non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha avuto ospite nel suo show Justin Long, l'attore che è stato suo compagno dal 2007 al 2010 e che ora è molto legato a lei da una profonda amicizia.

Nel Drew Barrymore Show, l'attrice riserva sempre grandi sorprese al suo pubblico e durante l'ultima puntata ha ricevuto come ospite la star Justin Long, che lei conosce davvero molto bene. Sì perché i due attori sono stati insieme dal 2007 al 2010, dopo essersi conosciuti sul set de La verità è che non gli piaci abbastanza. Durante lo show, Drew Barrymore non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte al suo ex fidanzato, facendo emozionare il suo pubblico.

Come si vede dal video, Drew Barrymore parlando con Justin Long si è molto commossa, dicendo: "Ti amerò sempre così tanto. Sei stato così importante per me... Mi sento come se avessimo passato così tanto insieme".

L'attrice continua ricordando quando, durante l'emergenza sanitaria, si sono spesso sentiti su FaceTime, dicendo che ha sempre voluto dimostrare quanto fosse cresciuta rispetto al periodo in cui stavano insieme: "Ho sempre voluto dimostrarti che persona diversa ero rispetto a quando ci siamo frequentati"

Anche Justin Long ha dimostrato di voler ancora molto bene alla sua ex, nonostante siano passati più di 10 anni dalla fine della loro storia. Durante il loro incontro anche l'attore ha detto: "Adoro il fatto che abbiamo mantenuto il nostro amore perché so che non andrà mai via. Ti amerò sempre. Sono contento che siamo in grado di avere ancora questo sentimento. Intendevo quello. Io ti amerò sempre."