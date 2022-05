Drew Barrymore si scusa per i suoi commenti su Johnny Depp e Amber Heard: "Per me è un momento di crescita"

Drew Barrymore si è recentemente scusata per aver preso in giro il caso di Johnny Depp e Amber Heard mentre chiacchierava con un ospite, Anthony Anderson, durante un episodio del The Drew Barrymore Show. L'attrice ha ricevuto una serie di critiche per aver deriso il caso dell'ex coppia, dicendo che era colmo di "follia".

Secondo l'Huffington Post, durante lo spettacolo Drew ha discusso diversi dettagli piuttosto peculiari del processo in corso dicendo: "È come se tutto questo fosse un profondo strato di follia, sono sette strati di completa follia. So che queste sono le vite reali di due persone e so com'è vedere la tua vita messa sotto i riflettori. Capisco tutto, ma sono loro che stanno offrendo queste informazioni".

Drew Barrymore in una scena di Donnie Darko

In seguito alle critiche l'attrice ha condiviso un video su Instagram in cui si è scusata per le sue parole: "Ho offeso delle persone prendendo in giro Johnny Depp e Amber Heard e per questo voglio scusarmi, questo può essere un momento di insegnamento per me, un insegnamento per il futuro".

"Posso essere una persona più premurosa e migliore da ora in poi perché tutto ciò che voglio fare è essere una brava persona e apprezzo molto la profondità di questo momento. So che crescerò e cambierò da esso. E penso che tutti potranno aiutarmi a crescere lungo la strada", ha concluso Drew Barrymore.