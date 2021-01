Il piccolo Lord: ecco com'è Ricky Schroder oggi e cosa fa

Molti ricorderanno Il piccolo Lord del 1980 e il suo volto angelico. Ma oggi quel piccolo lord è cresciuto e Ricky Schroder, l'attore che l'ha interpretato, ora non sembra più tanto angelico, con un fucile in mano, il suo sostegno a un assassino e con le accuse di violenza domestica.

Una foto di Ricky Schroder

Il piccolo lord raccontava la storia di Cedric Errol, un tenero bambino di sette anni, che si ritrova suo malgrado a ereditare tutti i beni di una nobile famiglia inglese. Nel film, Cedric viene rappresentato così dolce e innocente, da riuscire persino a far breccia nel cuore del burbero e misantropo nonno. Ma che fine ha fatto l'immagine del piccolo Lord?

Oggi il suo interprete, Rick Schroder, all'età di 50 anni sembra abbia preso una strada completamente diversa da quella dell'innocente fanciullo.

Schroder è stato arrestato ben due volte con l'accusa di violenza domestica l'anno scorso, il 2 Aprile e l'1 Maggio: in entrambi i casi, avrebbe aggredito la sua compagna, Jessica, che non ha voluto però rilasciare dichiarazioni alla polizia né il suo cognome. La prima volta che ha chiamato la polizia, il 2 Aprile, la ragazza ha chiesto di non arrestare Schroeder, sostenendo che si fosse trattato di un incidente. Dopo il secondo "incidente", però, la ragazza ha rilasciato una dichiarazione, raccontando alla polizia che lui l'avesse picchiata e tirata per i capelli, dopo aver visto alcuni video sul suo cellulare.

Il mio amico Ricky: Ricky Schroder e Joel Higgins in una scena

Schroder è diventato famoso nella serie TV Il mio amico Ricky negli anni '80 ed era in NYPD Blue alla fine degli anni '90. È anche apparso nelle serie TV Scrubs, Strong Medicine e 24. Dal 2000 fa parte della Chiesa dei Santi degli ultimi giorni e nel 2016 ha divorziato dalla moglie Andrea, dopo circa ventiquattro anni di matrimonio, dal quale sono nati quattro figli.

Secondo quanto riportato sulla sua pagina di IMDB, l'attore tuttavia non ha alcun progetto in cantiere ed è dal 2016 che non è stato protagonista di alcun progetto televisivo, da quando aveva girato Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love.

Oltre alle accuse di violenza domestica, Schroder si è fatto però notare di nuovo dopo che ha pagato la cauzione di 2 milioni di dollari a Kyle Rittenhouse, omicida 17enne del Wisconsin. La notizia ha fatto inevitabilmente molto discutere, in quanto il ragazzo aveva sparato a due manifestanti del movimento Black Lives Matter, dichiarando lui stesso che voleva soltanto "aiutare la polizia".

Come se non bastasse, il piccolo Lord ha risposto con una foto eloquente (poi successivamente cancellata) ad alcune minacce che ha ricevuto: imbracciando un fucile e rivolgendosi direttamente ai suoi "amici democratici" "Questo è il Paese in cui volete vievere? Fanculo!"