Drew Barrymore si apre sulla sua intimità dopo che una donna l'ha accusata di odiare il sesso

Drew Barrymore ha deciso di parlare di alcuni aspetti piuttosto intimi e delicati della sua vita privata dopo che un suo recente commento ha dato ad alcuni spettatori l'impressione che l'attrice "odi il sesso": a quanto pare non è affatto così.

Il mese scorso la star 47enne ha detto la sua a proposito di un'affermazione di Andrew Garfield, il quale avrebbe dichiarato di aver rinunciato al sesso per sei mesi prima di interpretare un prete gesuita per il film del 2016 Silence. In risposta, l'attrice ha scherzato: "Cosa c'è che non va in me? Sei mesi non mi sembrano molti? Mi sono detta: 'Sì, e allora?'"

Alcune persone hanno preso nel modo sbagliato quell'osservazione sbrigativa sul celibato; una donna ad esempio le si è avvicinata in palestra e le ha detto: "Ciao, sembri proprio Drew Barrymore, se non fosse per il fatto che tu sembri stare bene mentalmente mentre lei odia il sesso!".

A questo proposito, Drew Barrymore ha dichiarato: "A quasi 48 anni ho sentimenti contrastanti riguardo all'intimità rispetto a quando ero giovane. Non ho avuto genitori modello e mi sono fidanzata molto giovane. Cercavo compagnia! eccitazione! piacere! edonismo! divertimento! E avventure!! Non posso cambiare il passato ma posso dire di aver vissuto una vita piena e molto ricca. Tuttavia, dopo due figli e una separazione sono più prudente."