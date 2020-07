Drew Barrymore intervista se stessa a sette anni in un divertente video promo

Drew Barrymore intervista se stessa da bambina in questo divertente video promozionale per il suo nuovo talk show in onda da questo autunno sul network CBS.

The Drew Barrymore Show, così sarà intitolato il prossimo daily talk show prodotto e presentato dall'attrice di E.T. - L'extra-terrestre e Charlie's Angels, che per l'occasione ha rispolverato e riadattato un vecchio segmento di cui fu protagonista da bambina, proprio in sede di un altro talk show.

"Il @thedrewbarrymoreshow debutterà il 14 settembre e intanto che continuo a fare pratica intervistando altri, non ho potuto fare a meno di ripensare a quando, all'età di 7 anni, fui ospite del Tonight Show Starring Johnny Carson. Wow! Era il 1982! PS. Girare questa clip è stato davvero divertente e anche un tantino emozionante, dato che quella che vedete è mia figlia di 7 anni, Olivia, che interpreta me da bambina, e con cui sto davvero parlando" rivela Barrymore nella caption del video postato sul suo profilo Instagram.

"Non vedo l'ora di condividere con voi questo show. È qualcosa di estremamente personale per me, e sono davvero grata e orgogliosa del viaggio che ci ha condotto alla realizzazione del programma! #DrewBarrymoreShow".