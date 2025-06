Dragon Trainer: il regista era dubbioso se annunciare il sequel del film

Il regista del live-action DreamWorks, Dragon Trainer, ha svelato che era molto dubbioso se svelare l'uscita del sequel del film, perché non era fiducioso

Il remake live-action di Dragon Trainer è appena uscito nelle sale e già è in lavorazione un sequel. Infatti, è stato annunciato ad aprile al CinemaCon 2025, ben prima che il film, scritto e diretto dall'ex sceneggiatore della serie animata originale Dean DeBlois, fosse distribuito nelle sale. La notizia ha sorpreso un po' il pubblico dei proprietari di sale cinematografiche e degli esercenti: di solito, infatti, gli studios preferiscono aspettare e vedere almeno come va il film al botteghino prima di chiedere un seguito.

Ed è proprio quello che DeBlois ha detto a quando gli è stato chiesto a maggio, poche settimane prima dell'uscita del film il 13 giugno:

"Penso che una volta che la Universal Pictures ha visto una versione abbastanza completa del film che abbiamo testato con il pubblico, si sia sentita davvero sicura. E quindi ha voluto renderlo noto soprattutto al CinemaCon, perché ci sono così tanti fattori che entrano in gioco nella pianificazione di un film, anche a due anni di distanza. Nonostante questo io ero un po' riluttante".

"Infatti pensavo che forse si sarebbe dovuto prima distribuire il film e vedere se sarebbe piaciuto al pubblico prima di annunciarne un altro. Ma ho capito che quello era il pubblico che volevamo entusiasmare per ciò che sta per arrivare".

Dragon Trainer: un successo incredibile e la sorpresa del regista

Dragon Trainer: Mason Thames nell'arena

DeBlois e le star Gerard Butler e Nico Parker erano presenti per fare l'annuncio, che ha avuto luogo durante la presentazione dello studio Universal dopo che il film ha fatto il suo debutto mondiale alla conferenza quella stessa mattina. E secondo Parker, DeBlois non era l'unico a essere titubante nell'annunciare il sequel di Dragon Trainer, la cui uscita è prevista per l'11 giugno 2027.

"Ricordo che io e Gerry Butler pensavamo: 'Sarà così imbarazzante se tutti odieranno il film, perché dovremo andare là fuori e dire: 'Cosa ne pensate? Oh, bene. Beh, indovinate un po'? Ce ne sono altri in arrivo!'. E tutti ci avrebbero fischiato", dice la Parker, ridendo al ricordo. "Eravamo entrambi terrorizzati all'idea che potesse andare male. Ma è andato tutto bene".

È andato davvero bene. Sia l'annuncio che il debutto di Dragon Trainer hanno ricevuto un forte applauso dal pubblico del CinemaCon, e il film ha ricevuto recensioni positive e risultati al botteghino ancora migliori prima della sua uscita. Basato sull'omonimo film d'animazione del 2010, che era il primo di una trilogia, il remake live-action è ambientato anch'esso sull'isola immaginaria di Berk. Segue le vicende dell'adolescente emarginato Hiccup (Mason Thames), la cui incapacità di uccidere i draghi come il resto dei suoi compagni vichinghi lo porta ad amicizia accidentale con uno di essi, una Furia Buia che chiamerà Sdentato.

Ora DeBlois punta lo sguardo sul sequel:

"Ora si tratta di affrontare la storia, e questa è una cosa strana per me, perché ho scritto la sceneggiatura di Dragon Trainer 2, il film d'animazione, e sono orgoglioso di quanto fatto, quindi devo essere davvero obiettivo e fare un passo indietro e chiedermi: cosa si potrebbe migliorare? Ora sono in quella fase".

DeBlois non vuole ancora entrare nei dettagli del processo. Tuttavia, anticipa che, come questo primo film live-action, il sequel sarà una fedele riproduzione del suo predecessore animato, cosa che la Universal ha incoraggiato fin dall'inizio. Dragon Trainer vede anche la partecipazione di Nick Frost, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Peter Serafinowicz, è ora nelle sale.