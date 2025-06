Dragon Trainer, Nico Parker dopo agli insulti razzisti: "Non mi importa di chi odia inclusività e cambiamento"

Nico Parker è una delle protagoniste del nuovo film DreamWorks, Dragon Trainer, remake live action diretto da Dean DeBlois. La star interpreta Astrid Hofferson, sostituendo America Ferrera che diede la voce al personaggio nel film animato.

Dopo la diffusione della notizia di casting che la riguardava, Nico Parker è stata vittima di deplorevoli insulti razzisti e in un'intervista al The Times, Parker ha risposto direttamente a coloro che le hanno rivolto tali epiteti.

La risposta di Nico Parker agli insulti razzisti

"Ci sono persone che amano davvero i film d'animazione e vogliono vedere una riproduzione esatta di quel film. Spero che possiate guardare [la nuova versione] e trovare comunque qualcosa da amare" ha spiegato Parker.

Mason Thames e Nico Parker in una scena di Dragon Trainer

"Ma per le persone che odiano l'inclusività, odiano il cambiamento, da quel punto di vista, semplicemente non me ne importa nulla. Se non do valore alla tua opinione sulla maggior parte delle cose nella vita, non posso certo dar valore alla tua opinione sui miei capelli. Se lo facessi, impazzirei".

La nuova versione per il grande schermo di Dragon Trainer

Il remake live action di Dragon Trainer è tratto dal libro Come addestrare un drago di Cressida Cowell, pubblicato nel 2003. La storia è quella di un'improbabile amicizia tra Hiccup, figlio di un vichingo, e un drago di nome Sdentato.

Nico Parker in una scena di The Last of Us

Nel film, Nico Parker recita al fianco di Mason Thames, che ha sostituito Jay Baruchel nel ruolo del protagonista Hiccup Horrendous Haddock III.

Dragon Trainer uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 13 giugno con un cast composto anche da Gerard Butler, Nick Frost, futuro interprete di Rubeus Hagrid nella serie di Harry Potter, e Julian Dennison. Dean DeBlois, regista della versione animata, è stato confermato anche per il live action.