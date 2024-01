Dragon Trainer: Mason Thames, interprete di Hiccup, nelle nuove foto dal set del film live-action

Le riprese di How To Train Your Dragon, il film live-action che riporterà la saga di Dragon Trainer sul grande schermo, sono attualmente in corso, e il regista Dean DeBlois e il protagonista Mason Thames hanno condiviso delle nuove foto.

Il progetto è stato realizzato da Universal Pictures e riporta il filmmaker nel mondo dei vichinghi.

Gli scatti condivisi online

Dal set di How To Train Your Dragon arriva anche lo scatto che mostra Mason Thames (The Black Phone) nel ruolo di Hiccup, il quindicenne al centro della storia tratta dai libri di Cressida Cowell.

Nel film si assisterà a quello che accade al figlio del capo villaggio Stoick quando non riesce a dimostrare il suo valore come uccisore di draghi e si ritrova invece a stringere amicizia con una Furia Buia, la specie di drago più pericolosa e rara, che chiama Sdentato e che si dimostra dotato di grande intelligenza, curiosità e capacità di apprendimento. I due si aiuteranno a vicenda e vivranno insieme grandi avventure, cambiando il loro mondo per sempre.

How To Train Your Dragon: Mason Thames sul set del film

Il regista Dean Deblois ha inoltre scritto online: "_La nostra prima settimana è stata un'incredibile successo. Le scene sono fantastiche, la nostra troupe è di prim'ordine, e il nostro cast è meraviglioso! Aspettate a vederli in azione, credetemi, sono fantastici!

Dean DeBlois, oltre a essere impegnato dietro la macchina da presa, è coinvolto come sceneggiatore e produttore.

La distribuzione della versione live-action è prevista nelle sale americane per il 13 giugno 2025.

Accanto a Thames ci sarà Nico Parker, recentemente apparsa in The Last Of Us, con il ruolo di Astrid Hofferson.