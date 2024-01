Dragon Trainer: Gerard Butler nel cast del remake live-action

Gerard Butler riprenderà il ruolo di Stoick l'Immenso nell'imminente remake live action di Dragon Trainer. L'attore aveva già prestato la voce al personaggio nel film d'animazione della Dreamworks del 2010 e nei suoi sequel Dragon Trainer 2 e Dragon Trainer - Il mondo nascosto.

Dragon Trainer

Basato sulla serie di libri per bambini acclamata dalla critica di Cressida Cowell, il franchise di film d'animazione ha incassato 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo per la Dreamworks. La versione live-action sarà scritta e diretta da Dean DeBlois, che ha diretto e scritto i tre film di animazione di Dragon Trainer. Hiccup sarà interpretato da Mason Thames, che recentemente ha recitato in The Black Phone. Nico Parker (la figlia di Thandie Newton), che ha interpretato Sarah Miller in The Last of Us, interpreterà Astrid.

Hiccup, un giovane vichingo che fa amicizia con il drago Sdentato, è il personaggio principale del film d'animazione. Le antiche tradizioni di guerra tra draghi e vichinghi, in particolare all'interno del clan di Hiccup, vengono messe in dubbio quando Hiccup scopre che i draghi non sono così spaventosi come la gente pensa. L'indissolubile amicizia che si sviluppa tra Hiccup e Sdentato che si sviluppa nella serie di film dimostra come una mente aperta può superare pregiudizi e paure. L'uscita del remake live-action è slittata di un paio di mesi al 13 giugno 2025 a causa dello sciopero SAG-AFTRA e WGA.