Dragon Trainer, Mason Thames commenta la scena più disgustosa: "Ho quasi vomitato"

Il live action di Dragon Trainer è riuscito nell'impresa di ricreare la stessa magia di alcuni dei momenti topici del film d'animazione DreamWorks di Dean DeBlois.

Tra le varie scene ricreate anche nel live action ce n'è una in particolare che il protagonista, Mason Thames, ritiene sia la scena più disgustosa di tutto il film.

La scena più disgustosa di Dragon Trainer

Si tratta della sequenza in cui Hiccup (Thames) porta al drago Sdentato un pesce come offerta di pace, che il drago rigurgita per condividerlo con il suo nuovo amico, come gesto d'amicizia.

Primo piano di Mason Thames in Dragon Trainer

A causa della sua avversione per qualsiasi tipo di pesce, Mason Thames ha confessato di aver quasi vomitato in quel momento:"Oh, è stato disgustoso. Circa tre giorni prima mi hanno detto: 'Ok, Mason, abbiamo una testa di pesce finta, e la riempiremo o con pollo, perché sappiamo che non ti piace il pesce, o con tonno'. Il pollo sembrava la scelta giusta, ma ho optato per il tonno perché pensavo che avrebbe reso la scena più realistica, e così è stato. Era così schifoso. Quando ho dato il primo morso, ho davvero quasi vomitato. Ci ho messo probabilmente venti secondi per inghiottirlo tutto. Dean [DeBlois] ha urlato 'taglia', poi ha detto: 'Perfetto. Ora mi serve solo che ne prendi un morso più grande'".

L'effetto realistico della versione live action di Dragon Trainer

Nell'adattamento live action, i registi hanno deciso di modificare molti dei design dei draghi per cercare di conferir loro un aspetto maggiormente realistico. Tuttavia, la scena del rigurgito del pesce da parte di Sdentato naturalmente è considerata particolarmente disgustosa.

Il cast della versione live action di Dragon Trainer è composto da Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison e Nick Frost.