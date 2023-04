Dragon Trainer: Jack Dylan Grazer protagonista del film live-action?

Sono iniziati i casting per il live-action di Dragon Trainer, film ispirato ai romanzi di Cressida Cowell e prodotto da Universal e DreamWorks Animation. A quanto pare ci sarebbe già un favorito per il ruolo del protagonista, il giovane vichingo Hiccup: stiamo parlando di Jack Dylan Grazer, di recente visto in Shazam! Furia degli Dei.

L'indiscrezione arriva dall'insider Daniel Richtman secondo cui ci sarebbero al momento tre attori in trattative per far parte del film e uno di questi sarebbe proprio il giovane Jack. Per il ruolo della guerriera Astrid Hofferson, interesse amoroso di Hiccup, si starebbe pensando a Auli'i Cravalho, mentre Joel Edgerton potrebbe vestire i panni di Stoick l'Immenso, padre di Hiccup

Il successo di Dragon Trainer

Il primo film animato di Dragon Trainer introduceva la storia del giovane vichingo Hiccup (nella versione originale con la voce di Jay Baruchel), che spera di diventare un cacciatore di draghi, ma diventa amico di uno di loro, Sdentato, scoprendo lati che non conosceva della sua specie. I tre capitoli della storia dei due amici hanno incassato oltre 1,6 miliardi di dollari, ottenendo inoltre quattro nomination agli Oscar

Il live-action di Dragon Trainer sarà scritto da Dean DeBlois, creatore di Lilo & Stitch nonchè regista della trilogia animata, e arriverà nelle sale il 14 marzo 2025.