Dragon Ball Super: Super Hero batte Beast con Idris Elba al box office USA

Debutto da 20 milioni per Dragon Ball Super: Super Her, anime giapponese che conquista il box office USA, alle sue spalle troviamo il debutto del thriller Beast con Idris Elba.

L'anime Dragon Ball Super: Super Hero debutta in vetta al box office americano post-Ferragosto con 20 milioni di dollari di incassi tondi tondi raccolti in 3.018 sale, e segna una media per sala di 6.660 dollari. Incassi quasi doppi rispetto a Beast, thriller con Idris Elba diretto da Baltasar Kormákur che apre con 11 milioni di incasso da 3.743 sale e una media per sala di 3.091 dollari.

Beast: Idris Elba in una scena

In Beast, thriller ad alta tensione in uscita in Italia il 22 settembre, Idris Elba ha la parte del Dottor Nate Daniels, un marito rimasto vedovo da poco, che torna in Sudafrica, dove ha conosciuto sua moglie, per un viaggio a lungo pianificato con le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles (Sharlto Copley, in serie tv come Russian Doll, e film come Maleficent), un vecchio amico di famiglia e biologo della fauna selvatica. Quello che inizia come un viaggio di guarigione si trasforma in una spaventosa lotta per la sopravvivenza quando un leone, sopravvissuto a bracconieri assetati di sangue, inizia a perseguitarli sentendosi ormai minacciato dagli esseri umani.

Perde due posizioni l'ex numero uno Bullet Train, scatenato thriller ambientato su un treno giapponese ad alta velocità su cui si ritrovano un manipolo di assassini. il film scivola al terzo posto e incassa altri 8 milioni che lo portano a sfiorare i 70 milioni in tre settimane. Brad Pitt guida un cast all star di cui fanno parte Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Michael Shannon e tanti altri volti noti per una pellicola ricca di colpi di scena, sparatorie, combattimenti e divertimento, come anticipa la nostra recensione di Bullet Train.

Dopo tredici settimane di permanenza in classifica, Top Gun: Maverick scivola in quarta posizione incassando altri 5,8 milioni che lo portano a oltre 683,3 milioni complessivi, sancendo il successo globale del sequel con Tom Cruise. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

L'animazione non cessa di esercitare il suo fascino sul grande pubblico, così DC League of Super-Pets è ancora in top five a quattro settimane dall'uscita e incassa altri 5,7 milioni arrivando a un incasso totale di 76,4 milioni. La pellicola è incentrata sull'alleanza tra il cane di Superman e un gatto volante per fermare il crimine mentre Superman è in vacanza.