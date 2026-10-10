Dragon Ball Super: Beerus arriva su Disney+

Dragon Ball Super: Beerus atterra su Disney+ con una nuova edizione Enhanced che comprende scene inedite e sequenze ridisegnate.

Grandi novità per gli appassionati di animazione giapponese e per i fan del leggendario franchise di Dragon Ball. A partire dal prossimo 14 ottobre, Disney+ accoglierà nel proprio catalogo streaming Dragon Ball Super: Beerus, che verrà distribuito con un nuovo episodio a cadenza settimanale in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La versione in streaming

Non si tratterà tuttavia di una semplice ripubblicazione, ma di una vera e propria edizione "Enhanced" pensata per rinnovare a fondo l'esperienza di visione. Questa versione migliorata promette di portare i fan ancora più vicini all'azione grazie a numerose scene inedite, sequenze di combattimento ridisegnate e un generale restyling visivo.

Una scena di Dragon Ball Super: Beerus

Attraverso una narrazione ricostruita e una rappresentazione visiva ancora più fedele al manga originale, l'edizione punta a offrire sia ai fan storici sia ai nuovi spettatori un modo completamente inedito di vivere uno degli archi narrativi più celebri dell'anime.

Di cosa parla Dragon Ball Super: Beerus

La storia è ambientata diversi anni dopo la battaglia contro Majin Bu, in un momento in cui la Terra sta godendo di un raro periodo di pace. L'equilibrio planetario viene tuttavia spezzato dal risveglio di Beerus, il temibile Dio della Distruzione. Incuriosito dalle voci di un guerriero Saiyan capace di sconfiggere il tiranno Freezer, Beerus decide di mettersi sulle tracce di Goku. L'arrivo sulla Terra dell'essere più potente dell'universo trascinerà così Goku e i suoi alleati in una nuova battaglia cosmica destinata a scuotere l'intero universo.