Dragon Ball: una figure in offerta su Amazon farà impazzire i fan di Vegeta

I fan di Vegeta e Dragon Ball non crederanno ai loro occhi davanti a questa figure del Principe dei Sayan in offerta su Amazon.

Su Amazon potete trovare una figure di Vegeta, tratta dall'esordio del personaggio in Dragon Ball Z, curata al dettaglio. Sul sito è attualmente disponibile a 31,25€, con uno sconto dell'8% sul prezzo indicato. Se interessati passate dal box seguente.

Nel dettaglio, questa figure di Vegeta da Dragon Ball Z viene così descritta su Amazon: "Basata sull'epico Anime giapponese, si tratta di una figura in PVC disegnata e modellata a mano. Il prodotto arriva nella sua scatola originale sigillata. Importata legalmente e con licenza Banpresto, il prodotto arriva nella sua confezione originale".

Tutti amano Vegeta

Vegeta è uno dei personaggi chiave della serie Dragon Ball e, a seguito di un esordio purante negativo, il suo percorso lo ha ben presto trasformato in una sorta di antieroe centrale in tutte le saghe successive alla sua primissima comparsa. Erede diretto della monarchia presente sul pianeta dei Sayan, che porta il suo stesso nome, l'obiettivo primario di Vegeta è quello di primeggiare su tutti, e in particolar modo su Goku (o Kakarot, come lo chiama lui, ricordandogli continuamente le sue origini dimenticate).

Dotato di una potenza strabiliante, questo personaggio ha più volte dimostrato coraggio e determinazione nell'affrontare anche i nemici più potenti e inarrivabili, cercando di volta in volta di migliorarsi e di aiutare, sempre per fini personali. Nel corso della storia lo vediamo innamorarsi di Bulma e costruire con lei una vera e propria famiglia sulla Terra, unico vero legame diretto con questo pianeta, al di fuori della proprio spirito guerriero. Non sorprende, quindi, che i fan di tutto il mondo di Dragon Ball non abbiano tardato ad affezionarsi lui, pure nei momenti in cui alcune sue scelte non sono risultate facilmente condivisibili. Il risultato è un personaggio complesso e sfaccettato, caratterizzato da un'imperfezione di fondo e una rabbia con un fascino sicuramente tutto loro.

I fan di Vegeta e di Dragon Ball, quindi, non possono lasciarsi scappare l'occasione di recuperare una figure del genere. La cura generale e le fattezze nostalgicamente iconiche la rendono un oggetto da collezione unico e inarrivabile.