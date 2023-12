Dragon Ball: una splendida figure Banpresto di Bardack è in offerta su Amazon, vediamo il prezzo

Nell'immenso immaginario, narrativo e figurativo, ideato e costruito da Akira Toriyama, i fan di Dragon Ball hanno sempre saputo trovare e riconoscersi in alcuni protagonisti che nel tempo sono diventati iconici e leggendari, pur avendo uno spazio d'azione minore rispetto a tanti altri. Fra questi figura sicuramente Bardack, conosciuto anche come Bardock. Il padre di Son Goku e Radish è celebre per la sua intramontabile determinazione e forza di volontà contro tutto quello che si pone lungo il proprio cammino.

Vi segnaliamo che su Amazon i fan di Dragon Ball, e di questo personaggio, possono trovare, attualmente parlando, una sua figure molto interessante targata Banpresto. Questa, nel momento in cui stiamo scrivendo la segnalazione, è disponibile a 32,03€, con uno sconto del 20% sul prezzo segnato in precedenza (40,00€). Se interessati al recupero, o anche solamente a ricevere qualche informazione in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una figure Dragon Ball di Bardack molto curata

Dalla scheda riportata su Amazon e dalle immagini disponibili, è possibile riconoscere in questa statua di Bardack tutte le caratteristiche estetiche viste anche in Dragon Ball. La figure lo ritrae in piedi e con la propria armatura difensiva danneggiata, forse per via di un combattimento in corso. La posa è quella in cui si lega la fascia rossa fra i capelli, con un'espressione di rabbia e sfida nei conforti di qualche avversario sconosciuto. In aggiunta troviamo un'approfondimento specificamente connesso con il marchio Banpresto e le varie misure del prodotto (7,62 x 7,62 x 7,62 cm; 278 grammi).

Se anche voi siete fan intramontabili dell'universo di Dragon Ball, non lasciatevi sfuggire l'occasione di recuperare questa statua di Bardack su Amazon. Se non per le vostre personalissime collezioni tematiche, potrebbe comunque diventare un'idea regalo originale e fuori dal comune in vista del periodo natalizio.