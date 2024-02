Dragon Ball: su Amazon la spettacolare figure Banpresto di Goku Super Sayan è scesa di prezzo

Su Amazon i fan di Dragon Ball possono trovare una splendida figure Banpresto che ritrae Goku in versione Super Sayan, in offerta.

Tutti conoscono Dragon Ball o ne hanno sentito parlare almeno una volta nella loro vita, dato il suo gigantesco e duraturo impatto sulla cultura pop mondiale. Si tratta di un manga/anime che ha fatto sia la storia della carta stampata, che quella dell'animazione televisiva, giapponese e oltre, offrendo una serie di avventure ancora oggi saldamente ancorate a un immaginario narrativo che ha più volte generato modelli da citare e ricordare. Al centro di tutto troviamo il personaggio di Goku; iconico, immortale e citato in ogni dove. Lui resta la manifestazione più palese di uno spirito creativo che non si è mai spento negli anni.

E se vi dicessimo che su Amazon è attualmente possibile recuperare una splendida figure Banpresto che lo ritrae nella sua forma di Super Sayan, in offerta? Avete capito bene; sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovarlo a 34,14€, con uno sconto del 22% sul prezzo consigliato (43,90€). Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sull'articolo da collezione in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una figure di Goku iconica

Su Amazon questa figure Banpresto di Goku viene così introdotta nella sezione "informazioni su questo articolo": "Basata sull'Anime Giapponese Dragon Ball Z, si tratta di una figure realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Il prodotto arriva nella sua scatola sigillata. Sentiti parte del mondo della collezione e degli Anime con questa statuetta confezionata in un contenitore ottimale. Prodotto importato legalmente e con licenza Banpresto, arriva nella sua scatola; supporto base incluso".

Dragon Ball: le origini del cult di Toriyama tra manga e anime

La trasformazione in Super Sayan di Goku ha fatto sognare, e continua a farlo, tantissime generazioni innamoratesi sia del manga che dell'anime. Se anche voi siete fan incrollabili di Dragon Ball, non lasciatevela scappare su Amazon.