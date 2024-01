Dragon Ball: una splendida figure Banpresto di Junior è attualmente in sconto su Amazon

Dragon Ball Z, insieme alle altre avventure che hanno visto Goku scontrarsi con tantissimi avversari memorabili, ha contribuito a imprimere un'immaginario narrativo e artistico preciso agli occhi del grande pubblico casalingo. Non solamente il fortissimo protagonista principale, quindi, ma anche gli altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere, amare e rispettare insieme a lui hanno giocato un ruolo importante in questo senso. La penna di Akira Toriyama, quindi, ha saputo dar vita e forma ad alcune "maschere" che col tempo sono diventate iconiche e citate in ogni dove sia dai fan storici che da tutti coloro che hanno vissuto questo fenomeno animato solamente di riflesso.

Proprio in relazione a tutto ciò, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare una splendida figure Banpresto di Junior (Piccolo) in offerta. Avete capito bene, sul sito è possibile recuperarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 20,99€, con uno sconto del 42% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una figure Dragon Ball di Junior spettacolare

Su Amazon la figure Dragon Ball Banpresto di Junior (Piccolo) in questione viene così descritta e introdotta: "Basata sull'anime giapponese Dragon Ball si tratta di una figure realizzata in PVC progettata e modellata a mano. Il prodotto arriva nella sua scatola sigillata. Sentiti parte del mondo della collezione degli anime con questa statuetta che viene confezionata in una confezione ecologica. Si tratta di un prodotto importato legalmente e con licenza Banpresto, il prodotto arriva nella sua scatola; supporto base incluso".

Misurando 13,21 x 8,13 x 19,05 cm e con un peso di 350 grammi, questa figure Dragon Ball Banpresto di Junior rappresenta il leggendario e potentissimo namecciano probabilmente intento a entrare in qualche scontro, mentre si toglie di dosso il mantello bianco (pesantissimo) e gli altri indumenti sempre con lui per tenerlo in allenamento. Se fan del personaggio e della serie animata/manga non lasciatevi scappare l'occasione di recuperarlo su Amazon.