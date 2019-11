Dragon Ball Super: novità in arrivo per la serie anime?

Per Dragon Ball Super potrebbero esserci novità importanti in arrivo: i fan, infatti, stanno aspettando notizie su una nuova stagione della serie anime da ormai più di un anno, ma la svolta potrebbe essere arrivata per uno dei franchise nipponici di maggiore successo.

La Toei Animation ha concluso la trasmissione degli episodi di Dragon Ball Super a marzo del 2018 in Giappone e la promessa era stata di riprendere, con nuovi archi narrativi, a partire da marzo del 2020. Fino a poche ore fa, però, nessuna notizia era trapelata su una ipotetica serie anime di Dragon Ball Super 2, e tutto sommato non è detto che un tweet sibillino possa nascondere la chiave del mistero, ma un messaggio del doppiatore di Vegeta ha fatto letteralmente drizzare le antenne della fanbase. Ryo Horikawa ha voluto aggiornare i propri follower dichiarando che: "Ho appena avuto un incontro con la Toei Animation, ma non posso dire su cosa!".

Naturalmente in molti hanno cominciato a chiedere se la riunione riguardasse proprio Dragon Ball oppure altri progetti nel mondo dell'animazione, ma a mettere a tacere le ultime incertezze sono stati due hashtag che accompagnavano il tweet: #ToeiAnimation e #DragonBall.

Certo, non è detto che si stia parlando proprio di Dragon Ball Super, perchè, ricordiamo, dopo il successo di Dragon Ball Super: Broly - Il Film, e finito il lavoro per One Piece: Stampede - Il Film, la Toei ha subito dato il via alla produzione di un nuovo film sulle creature di Akira Toriyama, ma le speranze degli spettatori sono tutte concentrate sul prosieguo della serie anime.