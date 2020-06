Dracula, Winona Ryder: "Keanu Reeves si è rifiutato di insultarmi disobbedendo a Coppola"

Winona Ryder svela che sul set di Dracula l'amico e collega Keanu Reeves si è rifiutato di insultarla disobbedendo alla richiesta del regista Francis Ford Coppola.

Winona Ryder interpreta Mina Murray nel film Dracula di Bram Stoker, diretto da Francis Ford Coppola

Winona Ryder conferma la fama di gentiluomo che Keanu Reeves si è costruito in decenni di comportamenti impeccabili e buone azioni fuori e dentro il set. Nel 1991 i due attori hanno condiviso il set di Dracula di Bram Stoker, doveva la Ryder interpretava Mina Harker, moglie di Jonathan Harker (Reeves).

In una particolare scena Coppola aveva chiesto a Keanu Reeves di insultare Winona per farla piangere, ma lui si è rifiutato. La scena in questione vedeva il Dracula di Gary Oldman trasformarsi in un mucchio di ratti provocando la reazione scioccata di Mina Harker, che avrebbe dovuto piangere e urlare, ma l'attrice aveva problemi a far scendere le lacrime, come ha ricordato durante un'intervista col Sunday Times.

"Per contestualizzare, avrei dovuto piangere. Richard E. Grant, Anthony Hopkins, Keanu Reeves... Francis stava incitando tutti a urlarmi brutte cose per farmi piangere. Ma Keanu si è rifiutato, e anche Anthony. Non stava funzionando, anzi, stava provocando la reazione contraria."

Winona Ryder è convinta di aver "sposato Keanu Reeves sul set di Dracula!"

Il rifiuto di Keanu Reeves a insultare Winona Ryder è stato l'inizio di un'amicizia che dura da decenni. Dracula di Bram Stoker, arrivato all'inizio delle loro carriere, si è rivelato un successo al box office incassando 215 milioni di dollari a fronte di un budget di 40 milioni. Reeves e Ryder sono tornati poi a lavorare insieme in A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare, La vita segreta della Signora Lee e Destination Wedding.