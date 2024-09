Dracula: Winona Ryder e Keanu Reeves si chiamano "marito e moglie" dopo essersi quasi sposati sul set del cult

In occasione dell'uscita di Beetlejuice Beetlejuice, Winona Ryder ha rivelato al podcast Happy Sad Confused che lei e Keanu Reeves si chiamano marito e moglie in privato, oltre tre decenni dopo essersi forse sposati davvero sul set di Dracula di Francis Ford Coppola.

I due attori hanno interpretato Jonathan e Mina Harker nel film horror gotico del 1992 e Ryder ha rivelato che durante le riprese della scena del matrimonio di Dracula sono stati utilizzati dei veri preti quindi, per quanto la riguarda, potrebbero essere marito e moglie. Da allora le due star hanno comunque continuato a chiamarsi in questo modo.

Sposati nelle finzione e nella realtà?

"Farei letteralmente qualsiasi cosa con lui. È così speciale", ha detto la Ryder a proposito del lavoro con Reeves, anche se ha precisato che un film come John Wick potrebbe non fare al caso suo perché "comporta un sacco di acrobazie e io ci tengo alle mie ossa".

Winona Ryder e Keanu Reeves in una scena di Dracula

La Ryder ha detto che manda regolarmente messaggi a Reeves, rivolgendosi a lui come suo marito: "Ci chiamiamo sempre marito e moglie, per esempio, il giorno del suo compleanno gli dico: 'Buon compleanno, marito'. E lui mi dice: 'Grazie moglie, ti voglio bene'", abbiamo sempre fatto così.

È stato durante un'intervista del 2018 con Entertainment Weekly che la Ryder ha rivelato per la prima volta di pensare di essere effettivamente sposata con Reeves, dicendo: "In realtà ci siamo sposati in Dracula. No, giuro su Dio che penso che siamo sposati nella vita reale. In quella scena, Francis ha usato un vero prete rumeno per pronunciare la cerimonia. Quindi, credo che siamo sposati".

Reeves non ricordava esattamente le riprese della scena, ma in seguito ha ammesso: "Abbiamo fatto un'intera ripresa di una cerimonia di matrimonio con veri sacerdoti. Winona dice che lo siamo, Coppola dice che lo siamo, quindi credo che siamo sposati agli occhi di Dio". Oltre a Dracula, la Ryder e Reeves hanno recitato insieme anche in Destinazione matrimonio e Un oscuro scrutare di Richard Linklater.