Dracula di Radu Jude, Mektoub, My Love: Canto Due in concorso a Locarno 2025, Together in Piazza Grande

Orrore e nostalgia nel programma del Locarno Film Festival 2025 appena annunciato. Ospiti e anteprime in arrivo nella cittadina lacustre svizzera per il festival che si terrà dal 6 al 16 agosto.

L'annuncio da parte del direttore Giona Nazzaro anticipa un concorso particolarmente gustoso che vede le anteprime del Dracula di Radu Jude e dell'atteso Mektoub, My Love: Canto Due, ultimo capitolo della monumentale e tormentata trilogia del regista tunisino Abdellatif Kechiche. Nel fuori concorso ci sarà spazio anche per l'ultimo film prodotto da David Lynch, The Happy Worker, diretto dal collaboratore di Lynch Duwayne Dunham e interpretato da Thomas Haden Church e Colm Meaney.

Una scena del Dracula di Radu Jude

La presenza italiana in programma

Un titolo italiano in concorso a Locarno. Valentina Bertani, già autrice del documentario La timidezza delle chiome, presenterà l'esordio nella fiction Le bambine, co-diretto con la sorella Nicole Bertani. Romanzo di formazione incentrato su una bambina di otto anni che apprenderà le gioie della fanciullezza dal rapporto con due coetanee, il film è una co-produzione italo-franco-svizzera.

Ma ci sono altre due co-produzioni che vedono coinvolta l'Italia. Prodotta da Romania/Serbia/Italia/Spagna la commedia Sorella di Clausura, diretta dall'attrice e regista serba Ivana Mladenovic, in cui si racconta la passione della giovanissima Liliana per un famoso musicista visto in tv nel '92. Lui diventa il suo idolo assoluto tanto da spingerla a un viaggio rocambolesco in compagnia dell'eccentrica Vera pur di incontrarlo. E c'è lo zampino dell'Italia anche nell'opera seconda della regista croata Hana Jusic, Terra del fuoco (God will not help), ambientato all'inizio del XX secolo nell'entroterra della Dalmazia. Qui una donna cilena di nome Teresa (interpretata dall'attrice e regista Manuela Martelli) arriva in una comunità isolata di allevatori di bestiame, affermando di essere la vedova del fratello dell'anziano del villaggio, morto in un incidente minerario.

