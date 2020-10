Dracula di Bram Stoker: stasera su Spike il film con Keanu Reeves e Gary Oldman

Stasera su Spike, alle 21:30, va in onda Dracula di Bram Stoker, il film diretto, prodotto e co-sceneggiato da Francis Ford Coppola, tratto naturalmente dal celebre romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker.

Gary Oldman e Winona Ryder in una sequenza di Dracula di Bram Stoker (1992)

Una delle punte di diamante della programmazione in TV per Halloween 2020, il film comincia quando

Dracula (Gary Oldman) entra in guerra contro i turchi per difendere la cristianità. Ma di fronte alla morte della moglie Elisabeta (Winona Ryder) rinnegherà Dio e si trasformerà in una creatura della notte, un vampiro.

Quando, nel 1897, scorgerà la foto della giovane Mina (anche lei interpretata da Winona Ryder), identica alla moglie, deciderà di trasferirsi a Londra e farne la sua eterna compagna.

Mina è però la fidanzata dell'avvocato Jonathan Harker (Keanu Reeves), che cercherà in ogni modo di fermare Dracula, una volta accertata la sua natura, con il prezioso aiuto del cacciatore di vampiri Van Helsing (Anthony Hopkins).