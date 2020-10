Halloween 2020: tutti i film horror oggi in TV

Scopriamo quali sono tutti i film horror oggi in TV per Halloween 2020, dalle prime ore del mattino fino a ben oltre la mezzanotte: pronti per una maratona da brivido?

Fantasmi, demoni, zucche stregate, tanti dolci, un bel divano comodo e un televisore. Ci tocca festeggiare Halloween 2020 in casa, in compagnia dei mostri del piccolo schermo (più rassicuranti e amichevoli del "mostro" che c'è là fuori). E allora tutti ai vostri posti, mettetevi comodi, voi, eventuali congiunti (non più di sei in tutto, fantasmi compresi) e vediamo un po' i film horror oggi in tv per Halloween in onda dal mattino fino a notte fonda.

Halloween III - il signore della notte: una scena del film horror

It: Capitolo 2 - ore 9:07 - Premium Cinema 1

It: Capitolo 2, Pennywise ricompare

It: Capitolo 2, sequel del primo film di grande successo di Andy Muschietti vede i Perdenti ormai adulti far ritorno a Derry, la loro città natale, dopo circa trent'anni. Bill, Richie, Bev, Stan, Ben e Eddie sono richiamati in città perché Pennywise il Pagliaccio Ballerino, una delle tante incarnazioni della creatura malefica che vive nel cuore di Derry, è tornato a rapire e uccidere bambini e stavolta il Club dei Perdenti dovrà affrontarlo una volta per tutte ed eliminarlo definitivamente. Bill Skarsgård interpreta Pennywise ed è affiancato da Jessica Chastain e James McAvoy.

Super 8 - ore 10:25 - Sky Cinema Collection

Super 8: un primo piano di Elle Fanning nel film

Durante l'estate del 1979 un gruppo di amici che vive in una piccola cittadina dell'Ohio assiste allo spaventoso deragliamento di un treno mentre sta girando un film in super 8. Presto i ragazzi iniziano a sospettare che non si sia trattato di un incidente. Pochi giorni dopo cominciano a verificarsi una serie di misteriose sparizioni e di eventi inspiegabili che hanno luogo nella città, così lo sceriffo si mette alla ricerca della verità, che si rivelerà peggiore di quanto ci si possa attendere. Nel cast del film di J.J. Abrams, un giovanissima Elle Fanning.

47 metri: Uncaged - ore 11:40, Sky Cinema Uno

47 Metri - Uncaged: un fotogramma del film

In 47 Metri: Uncaged quattro ragazze adolescenti decidono di fare immersioni subacquee tra le rovine di una città sommersa. La loro escursione, sfortunatamente, si trasforma in un incubo quando scoprono di non essere sole nelle caverne sommerse. Nuotando più a fondo nel claustrofobico labirinto di caverne, entrano nel territorio occupato dalle più feroci specie di squali dell'Oceano.

I Fratelli Grimm e l'incantevole strega - ore 12:20, Sky Cinema Collection

Monica Bellucci in una scena de I fratelli Grimm e l'incantevole strega

Una coppia di imbroglioni gira l'Europa centrale truffando la gente con false magie, finchè non finisce in un'autentica foresta incantata. Matt Damon ed Heath Ledger guidano il cast di questo dark fantasy fiabesco diretto da Terry Gilliam. Nel cast de I Fratelli Grimm e l'incantevole strega c'è anche l'affascinante strega Monica Bellucci insieme a Lena Headey, la Cersei Lannister de Il Trono di Spade.

Angeli e demoni - ore 15:00, Sky Cinema Suspense

Ewan McGregor in una bella immagine di Angeli e Demoni

In Angeli e Demoni, sequel de Il Codice da Vinci, il professor Langdon (Tom Hanks) è alle prese con l'indagine su un misterioso ed efferato omicidio che sembra essere collegato agli Illuminati, un'antica confraternita segreta che rappresenta anche la più potente organizzazione sotto copertura della storia. Per gli Illuminati il nemico più disprezzato da sempre è la Chiesa cattolica. Gli indizi portano Langdon a Roma, dove con l'aiuto della scienziata Vittoria Vetra, figlia della vittima, proverà a scongiurare il pericolo dell'esplosione di una bomba piazzata dagli Illuminati in Vaticano. Attraverso una caccia senza soste, Langdon e Vetra saranno chiamati a districarsi tra indizi risalenti a quattrocento anni prima, composti da una serie di simboli antichi che sembrano rappresentare l'unica speranza di sopravvivenza per la Chiesa.

Ghost Rider - ore 16:05, Sky Cinema Collection

Il fiammeggiante protagonista di Ghost Rider

Il motociclista Johnny Blaze (Nicolas Cage) rinuncia alla sua anima per diventare un giustiziere su due ruote e combattere il crudele e avido Blackheart, figlio dello stesso demonio. Nel cast del film tratto dall'omonimo fumetto Marvel, anche Jessica Biel e Peter Fonda.

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, ore 19:40, Sky Cinema Collection

Famke Janssen è Muriel in Hansel and Gretel: Witch Hunters

I due fratelli Hansel e Gretel sono cresciuti. Non sono più ingenui né tanto meno indifesi. Fatto tesoro dell'esperienza con la strega nella casa di marzapane, sono diventati cacciatori di taglie e se ne vanno in giro con un arsenale di armi che utilizzano puntualmente contro i nemici che gli si parano davanti: streghe, demoni e compagnia bella. Come se non bastasse, a interpretarli troviamo gli aitanti Jeremy Renner e Gemma Arterton. Alla regia di questo eccentrico 'sequel' action della fiaba classica dei fratelli Grimm troviamo il norvegese Tommy Wirkola mentre nel cast troviamo Jeremy Renner e Gemma Arterton con Famke Janssen.

The Last Exorcism - Liberaci dal male - ore 21:10, Italia 2

The Last Exorcism - Liberaci dal male: Ashley Bell si guarda allo specchio in una scena

Ashley Bell riprende il ruolo della tormentata Nell Sweetzer, oggetto di un violentissimo esorcismo nell'horror L'ultimo esorcismo. La storia si ripete nel sequel The Last Exorcism - Liberaci dal male dopo l'esorcismo che ha spazzato via la famiglia di Nell concludendosi in una carneficina. La ragazza, unica sopravvissuta, viene ritrovata sola e confusa nelle campagne della Louisiana. Una volta a New Orleans, senza ricordare niente dei mesi precedenti, Nell tenta di ricominciare da capo, ma ben presto il demone che si era impossessato di lei torna a farle visita.

Dracula di Bram Stoker - ore 21:30, Spike

Dracula di Bram Stoker: Gary Oldman in un'immagine tratta dal film di Coppola

Tra i film horror oggi in tv per Halloween, Dracula di Bram Stoker è uno di quelli da non perdere. Dracula, principe di Valacchia, entra in guerra contro i turchi per difendere la cristianità. Ma di fronte alla morte della sua amata moglie Elisabetha rinnegherà Dio e si trasformerà in un vampiro, una creatura delle tenebre. Quando, dopo secoli, il Principe scorgerà la foto della giovane Mina, identica alla moglie, deciderà di trasferirsi a Londra e farne la sua eterna compagna. Gary Oldman e Winona Ryder sono gli affascinanti e magnetici protagonisti di questo classico di Francis Ford Coppola. Con loro Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Monica Bellucci appare in un memorabile, sensualissimo cameo.

La bambola assassina - ore 23:15, Sky Cinema Collection

La Bambola Assassina: una scena drammatica del film

La protagonista de La bambola assassina - parliamo della versione uscita nel 2019 - è una madre che regala a suo figlio una bambola per il suo compleanno, senza essere a conoscenza della sua natura malvagia. Nel reboot gli eventi non sono però legati a una possessione demoniaca: il chip che controlla la bambola infatti viene sabotato conferendo al giocattolo una capacità di apprendere illimitata e permettendogli di utilizzare la violenza. Il giocattolo diventa così quello che tutti noi conosciamo come Chucky, la bambola assassina.

Femina ridens - ore 23:45, Cielo

Femina Ridens, una scena del film di Piero Schivazappa

In seguito a un trauma infantile, il dottor Sayer, direttore di un istituto filantropico, è cresciuto col terrore del sesso: teme che la donna si comporti, durante l'amplesso, come la femmina di certi scorpioni, che uccide il maschio con cui si è accoppiata. Questa fobia ha fatto di lui un seviziatore di prostitute: il macabro gioco si svolge, ogni fine settimana, nell'appartamento del dottore, attrezzato con ogni sorta di strumenti di tortura.

Zombi 2 - ore 00:50, Cine34

Olga Karlatos in una scena splatter del film Zombi 2

In Zombi 2, cult di Lucio Fulci, due agenti di polizia vengono aggrediti da uno zombi, dentro una barca approdata al porto di New York. Gli investigatori scoprono che l'imbarcazione proviene dall'isola delle Antille dove uno studioso sta effettuando misteriosi esperimenti. La figlia dello scienziato, non avendo avuto più notizie del padre, parte verso l'isola insieme ad una giornalista. Durante il viaggio incontrano due turisti che li aiutano a raggiungere l'isola. Al loro arrivo i quattro apprendono da un collega dello scienziato che un'orda di morti viventi sta invadendo l'isola.

Scary Stories to Tell in the Dark - ore 00:50, Sky Cinema Collection

Scary Stories to Tell in the Dark: una scena inquietante del film

La storia di Scary Stories to Tell in the Dark si sviluppa negli Stati Uniti nel 1968, un anno burrascoso. La cittadina di Mill Valley, sulla quale, ormai da generazioni, incombe la lunga ombra della famiglia Bellows sembra distante dai disordini dei grandi centri urbani È nella dimora dei Bellows, situata ai margini della città, che Sarah, una ragazza che cela terribili segreti, ha trasformato la sua travagliata esistenza in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha travalicato i limiti del tempo. Storie che diventano fin troppo realistiche per un gruppo di giovani che, durante la notte di Halloween, andranno alla scoperta della terrificante casa di Sarah, chiamati a risolvere il mistero che avvolge alcune macabre morti avvenute nella loro cittadina. Philippe Leroy è il protagonista di Femina Ridens, uscito nel 1969.

Le streghe di Eastwick - ore 1:00 - Paramount Channel

Le streghe di Eastwick: Susan Sarandon, Cher e Michelle Pfeiffer in una scena del film

Daryil Van Horne, un facoltoso ed eccentrico businessman newyorkese, si trasferisce nella tranquilla cittadina di Eastwick. L'uomo, grazie al suo fascino luciferino, seduce subito tre donne del luogo, Alexandra, Jane e Sukie che lo hanno incautamente evocato. Ma ben presto le donne - bellissime e molto affascinanti - scoprono che Van Horne altri non é che una creatura diabolica venuta sulla terra allo scopo di procreare. Jack Nicholson è irresistibile nel ruolo del diavolo, affiancato dalle tre streghe Cher, Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon. Una commedia anni '80 spassosa e sulfurea.

Zombi 3 - ore 2:15, Cine 34

Una scena di Zombi 3 di Lucio Fulci

Un gruppo di malviventi, introdottisi in una base militare, ruba una valigetta nella quale sono custodite delle fialette che contengono il Death One, un virus creato in laboratorio che è in grado di risvegliare i morti. Durante la fuga, il malvivente che porta la valigetta viene ferito. La valigetta si apre e le fialette si rompono, lasciando così fuoriuscire il virus. Anche questo sequel è diretto da Lucio Fulci.

La bambola assassina 2 - ore 2:32, Italia 1

Alex Vincent in La bambola assassina

Il protagonista de La bambola assassina 2, il piccolo Andy, cerca di lasciarsi alle spalle i suoi incubi infantili con l'aiuto della famiglia cui è stato affidato, ma proprio quando le cose sembrano andare meglio il terribile bambolotto Chucky torna a terrorizzarlo. A seguire va in onda anche il sequel del film.

Cabin Fever, ore 2:40, Sky Cinema Collection

Cabin Fever, una scena del film horror

Un gruppo di ragazzi si rifugia in una baita tra i boschi per una vacanza spensierata. La festa per è interrotta dall'irruzione di un uomo ricoperto di pustole infette e sanguinanti e in stato di alterazione. L'uomo viene fatto fuori dal gruppo ma una ragazza è rimasta infetta e la sua pelle inizia a decomporsi in modo orribile.

La bambola assassina 3 - ore 3:52, Italia 1

La bambola assassina 3: una scena del film

Andy è cresciuto, ha sedici anni, e quel che è successo con la bambola Chucky è ormai solo un brutto ricordo. Tuttavia l'azienda produttrice di giocattoli Play Pals Toy Company ha deciso di mettere in commercio un nuovo bambolotto, realizzato con gli stessi materiali del precedente. Ed è l'inizio di un nuovo incubo. La bambola assassina 3 è il secondo sequel dell'horror dell'89.

Biancaneve nella Foresta Nera - ore 4:15, Sky Cinema Collection

Sigourney Weaver in Biancaneve nella foresta nera

Convinto di aver conosciuto la donna più buona e bella del reame, un uomo facoltoso, vedovo e con figlia, si sposa. La moglie però si rivela essere una strega malvagia che cerca di ucciderli entrambi. Sigourney Weaver e Sam Neill sono protagonisti di questo fantasy horror.

Halloween III - Il signore della notte - ore 5:17, Italia 1

Halloween III - il signore della notte, una scena del film

Nonostante sia il terzo capitolo ufficiale della saga di Halloween, questo Halloween III - Il signore della notte è un film completamente slegato dalla storia di Michael Myers e Laurie Strode: infatti è la storia di un fabbricante di maschere che decide di mettere in commercio tre tipologie di maschere che al loro interno contengono un frammento dei monoliti del sito preistorico di Stonehenge, che quando vengono "attivati" dal raggio luminoso di un accattivante spot televisivo, ucciderebbero chi le indossa. Se volete vedere il primo film della saga, lo trovate tra i migliori film horror per Halloween su Amazon Prime Video, in streaming.

Nella ricca programmazione dei film di Halloween 2020 in TV non mancano i titoli più adatti ai bambini o ai "diversamente coraggiosi". Ve li elenchiamo di seguito.

Canterville - Un fantasma per antenato - ore 21:15, Italia 1

Scooby-Doo! e la maledizione del tredicesimo fantasma - ore 10:10, Boing

Curioso come George: la leggenda di Senza Testa - ore 11:20, Frisbee

Monster House - ore 13:40, K2

Sono solo fantasmi - ore 14:20, Sky Cinema Collection

Sccoby-Doo! e il palcoscenico stregato - ore 14:25, Boing

Vicky e il tesoro degli dei - ore 16:00, Cielo

Water Horse: la leggenda degli abissi - ore 19:10, Paramount Channel

Il piccolo Yeti, ore 19:20 - Sky Cinema Family Vampiretto - ore 19:31, Italia 1

R.L. Stine's i racconti del brivido - Non ci pensare! - ore 23:16, Italia 1