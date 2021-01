Dracula di Bram Stoker: svelati i Funko Pop! del film di Francis Ford Coppola

Dracula, il film di Francis Ford Coppola arrivato nelle sale nel 1992, avrà una linea di Funko Pop! e la prima foto condivisa online dall'azienda svela quali saranno i modelli in vendita.

I fan del cult cinematografico potranno così acquistare varie versioni dell'iconico vampiro al centro del lungometraggio e di Van Helsing.

Dracula: i Funko Pop! del film

I Funko Pop! ispirati a Dracula di Bram Stoker ritraggono il vampiro in versione giovane, anziana, mentre indossa l'armatura, con e senza l'elmo, e mentre lecca un rasoio, variante ispirata a una famosa scena del lungometraggio.

I fan possono inoltre acquistare la riproduzione di Van Helsing, il personaggio affidato nel lungometraggio diretto da Francis Ford Coppola all'attore Anthony Hopkins.

Nel cast del film cult erano presenti anche Gary Oldman nella parte del famoso vampiro creato dallo scrittore Bram Stoker, Keanu Reeves e Winona Ryder.

I collezionisti di Funko potrebbero rimanere delusi dall'assenza, almeno fino a questo momento, dei Pop! dedicati a Jonathan e Mina Harker, tuttavia in futuro l'azienda, come accade spesso, potrebbe decidere di aggiungere ulteriori modelli per la gioia di tutti i fan del capolavoro del cinema che all'inizio degli anni '90 ha conquistato il pubblico e la critica.